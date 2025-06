TVS Apache RTR 200 4V 2025 Launched in India: टीवीएस का नया धमाका! अपाचे आरटीआर 200 4V का 2025 मॉडल भारत में लॉन्च, जानें कीमत, रेंज और फीचर्स

TVS Apache RTR 200 4V 2025 Launched in India: टीवीएस मोटर कंपनी ने अपनी पॉपुलर बाइक अपाचे आरटीआर 200 4V का 2025 मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है. इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1.54 लाख रुपये रखी गई है. इस बार टीवीएस ने अपाचे के 20 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए इसे नए अंदाज में पेश किया है. नया मॉडल OBD-2B कंप्लायंट इंजन, बेहतर फीचर्स और आकर्षक रंगों के साथ आता है. अगर आप बाइकिंग के शौकीन हैं और एक स्टाइलिश, दमदार और टेक्नोलॉजी से भरपूर बाइक की तलाश में हैं, तो ये बाइक आपके लिए खास हो सकती है.

2025 टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4V उन लोगों के लिए एक शानदार ऑप्शन है, जो स्टाइल, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी का मिश्रण चाहते हैं. आइए, जानते हैं इसके फीचर्स और खासियतों के बारे में.

ये भी पढें: Bajaj Chetak 3503 Launch in India: बजाज ने लॉन्च की सबसे सस्ती चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर; जानें कीमत, रेंज और फीचर्स

For 20 years, our Track-to-Road philosophy has driven performance. Now, it's your turn.

Presenting the new 2025 Apache RTR 200 4V with Upside Down Suspension, Hydroformed Handlebar, and bold new race livery.

Level up your ride today.#TVSRacing #RacingDNAUnleashed… pic.twitter.com/3Td9pTjHHm

— TVS Apache Series (@TVSApacheSeries) June 9, 2025