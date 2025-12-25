Delhi Pollution: हफ्तों बाद दिल्ली के कई इलाकों में AQI मध्यम स्तर पर, GRAP-4 की पाबंदियां हटीं; घने कोहरे की चेतावनी

दिल्ली प्रदूषण (Photo Credits: ANI)

Delhi Pollution: राजधानी दिल्ली (Delhi) में घने कोहरे (Dense Fog) के साथ-साथ जहरीली हवा से लोग काफी समय से परेशान हैं, लेकिन अब हफ्तों बाद दिल्ली में गुरुवार सुबह वायु गुणवत्ता (AQI) में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया. एक दिन पहले ही बेहतर होते रुझान को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-4 के तहत लगाई गई पाबंदियों को वापस ले लिया था.

हालांकि, कुल मिलाकर दिल्ली का AQI अब भी ‘खराब’ श्रेणी (221) में रहा, लेकिन कई इलाकों में AQI ‘मध्यम’ श्रेणी में पहुंच गया—जो कि ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ स्तर की जहरीली हवा के हफ्तों बाद राहत की खबर है. यह भी पढ़ें: Delhi Air Pollution: दिल्ली में गंभीर श्रेणी के करीब पहुंचा AQI, घने स्मॉग और कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें

AQI श्रेणियां इस प्रकार हैं:

0–50: अच्छा, 51–100: संतोषजनक, 101–200: मध्यम, 201–300: खराब, 301–400: बहुत खराब, 401–500: गंभीर.

सुबह 6 बजे (CPCB के आंकड़ों के अनुसार) ‘मध्यम’ AQI वाले इलाके:

श्री अरबिंदो मार्ग: 159

आईजीआई एयरपोर्ट: 119

मंदिर मार्ग: 174

लोधी रोड: 133

आईआईटी-दिल्ली: 155

आया नगर: 136

सीआरआरआई मथुरा रोड: 161

मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम: 173

कोहरे की चेतावनी जारी

हवा की गुणवत्ता में सुधार के बावजूद दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए गुरुवार सुबह घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू क्षेत्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में घने/बहुत घने कोहरे की प्रबल संभावना जताई है.

इसके अलावा असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कोहरे की चेतावनी दी गई है.

GRAP-IV क्यों हटाया गया?

दिल्ली में 13 दिसंबर को AQI के ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचकर 400 का स्तर पार करने पर GRAP-IV लागू किया गया था. इसके बाद कई दिनों तक AQI ‘गंभीर’ या ‘बहुत खराब’ बना रहा और घना कोहरा छाया रहा.

हालांकि, बुधवार को हवा की गुणवत्ता में तेज सुधार आया और शाम 4 बजे दर्ज 412 के मुकाबले औसत AQI घटकर 271 पर आ गया। इसी सुधार को देखते हुए CAQM ने GRAP-IV की पाबंदियां हटा दीं. फिलहाल GRAP के चरण III, II और I के तहत सभी उपाय लागू रहेंगे.