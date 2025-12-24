VIDEO: प्रेमिका के शौक पूरे करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट बन गया चोर, पुलिस से बोला.. तीन गर्लफ्रेंड है, शामली के पीएचसी में की थी चोरी

A physiotherapist became a thief to fulfill his girlfriend's desires (Credit-@KhabarBharti24)

Shamli News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के शामली (Shamli) जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां अच्छी कमाई करने वाला एक फिजियोथेरेपिस्ट (Physiotherapist) चोरी के रास्ते पर चल पड़ा. पुलिस के मुताबिक, आरोपी रोजाना हजारों रुपये कमाने के बावजूद अपनी निजी जिंदगी के बढ़ते खर्चों को संभाल नहीं पाया और इसी दबाव में उसने सरकारी हॉस्पिटल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया.यह पूरा मामला आदर्श मंडी थाना (Adarsh Mandi Police Station) क्षेत्र का है.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Government CHC) को निशाना बनाया और वहां से लाखों रुपये का सामान चोरी कर लिया. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @KhabarBharti24 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

गर्लफ्रेंड के लिए बना चोर

यूपी के शामली में 3 गर्लफ्रेंड के चक्कर में एक फिजियोथेरेपिस्ट चोर बन गया। वह रोज 3 से 4 हजार रुपए कमाता है। इसके बावजूद सरकारी अस्पताल से लाखों की चोरी की। पकड़े जाने के बाद जब ASP सुमित शुक्ला ने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछा कि कितनी गर्लफ्रेंड हैं, तो उसने जवाब दिया- बस, 3 हैं सर pic.twitter.com/7n5uFvxi83 — Khabar Bharti (@KhabarBharti24) December 24, 2025

खुद बताया तीन गर्लफ्रेंड है

गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी को एएसपी सुमित शुक्ला के सामने पेश किया गया, तो पूछताछ के दौरान माहौल कुछ हल्का भी हो गया. एएसपी ने जब उससे गर्लफ्रेंड्स की संख्या पूछी, तो आरोपी ने बेझिझक जवाब दिया—“सिर्फ तीन सर. यह जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग और खुद अधिकारी भी मुस्कुरा उठे.

कौन है आरोपी ?

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान आसिफ अली के रूप में हुई है, जो भूरा खुर्द गांव का रहने वाला है. वह अपने किसान पिता और परिवार के साथ रहता है. आसिफ पास के भाजू गांव (Bhaju Village) में एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक (Physiotherapy Clinic) चलाता था.क्लिनिक में इलाज के दौरान आसिफ का संपर्क आसपास के गांवों की तीन महिलाओं से हुआ. धीरे-धीरे यह संपर्क दोस्ती और फिर प्रेम संबंध (Romantic Relationships) में बदल गया. पुलिस का कहना है कि जैसे-जैसे रिश्ते गहरे होते गए, वैसे-वैसे खर्च भी बढ़ता चला गया.हालांकि आसिफ की रोज की कमाई 3,000 से 4,000 हजार रूपए के बीच थी, लेकिन तीन-तीन रिश्तों की मांगें पूरी करना उसके लिए मुश्किल हो गया. आर्थिक दबाव बढ़ने पर उसने अपने दोस्त सचिन के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई.

सरकारी हॉस्पिटल को बनाया निशाना

दोनों आरोपियों ने एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Community Health Centre – CHC) में चोरी की वारदात को अंजाम दिया.हालांकि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे (CCTV Footage) ने उनकी पहचान उजागर कर दी. तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस ने दोनों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया.

एएसपी से सवाल-जवाब में हुआ खुलासा

पूछताछ के दौरान एएसपी और आरोपी के बीच सवाल-जवाब भी चर्चा में रहा. जब चोरी की वजह पूछी गई, तो आसिफ ने साफ कहा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड्स के खर्च पूरे नहीं कर पा रहा था. उसने यह भी बताया कि उसके फोन में कुछ निजी वीडियो थे, जिनमें एक उसकी होने वाली पत्नी का और बाकी उसकी गर्लफ्रेंड्स के थे.आसिफ ने पुलिस को बताया कि उसने बीएलएल डिग्री (BLL Degree) झारखंड की कैपिटल यूनिवर्सिटी (Capital University) से की है. पढ़ाई के बाद उसने गांव में फिजियोथेरेपी क्लिनिक शुरू किया, लेकिन निजी रिश्तों के चलते वह गलत रास्ते पर चला गया.

चोरी का सारा सामान बरामद

पुलिस के मुताबिक, चोरी की यह घटना 8 दिसंबर (December 8) को बलात CHC (Balat CHC) में हुई थी. आरोपियों ने वहां से नेबुलाइजर मशीन (Nebuliser Machine), एलईडी टीवी (LED TV) और कई मेडिकल उपकरणों समेत कुल 24 सामान (24 Items) चुराए थे. पुलिस ने न सिर्फ सारा सामान बल्कि चोरी में इस्तेमाल की गई कार (Car) भी बरामद कर ली है.