Bengaluru: प्रपोजल ठुकराने पर इंस्टाग्राम दोस्त ने दिनदहाड़े महिला से की छेड़छाड़, थप्पड़ भी मारा, देखें Viral Video

पीड़ित का इंस्टाग्राम फ्रेंड है आरोपी (Photo Credits: X/@path2shah)

Bengaluru: प्रपोजल ठुकराए जाने के बाद इंस्टाग्राम फ्रेंड (Instagram Friend) द्वारा महिला के साथ दिनदहाड़े बदसलूकी करने की एक खौफनाक घटना सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेंगलुरु पुलिस (Bengaluru Police) एक महिला पर हुए कथित हमले की एक्टिव रूप से जांच कर रही है, जिसने बताया कि इंस्टाग्राम के जरिए जुड़े एक व्यक्ति ने उसे गलत तरीके से छुआ और थप्पड़ मारा. कथित तौर पर 22 दिसंबर को दोपहर करीब 3:20 बजे यह घटना हुई थी. बताया जाता है कि जब महिला ने अपने इंस्टाग्राम दोस्त की बातों को मानने से इनकार कर दिया, तब उसने दिनदहाड़े उसके साथ छेड़छाड़ की और उसे थप्पड़ भी मारा. महिला ने अपने साथ हुई इस घटना के बाद थाने में शख्स के खिलाफ एफआईआर (First Information Report) दर्ज कराई है.

शिकायतकर्ता ने बताया कि वह व्यक्ति, जिसे वह ‘इंस्टाग्राम फ्रेंड’ के तौर पर जानती थी, उसकी बात जब महिला ने नहीं मानी तो वो आक्रामक हो गया और उस पर फिजिकली हमला कर दिया. महिला ने बताया कि झगड़े के दौरान, नवीन कुमार नाम के उस आदमी ने उसे गलत तरीके से छुआ और फिर थप्पड़ मारा. घटना की सही जगह और समय के बारे में खास जानकारी पुलिस की चल रही जांच का हिस्सा है. यह भी पढ़ें: VIRAL VIDEO: महिला ने तोड़ी चुप्पी, वायरल वीडियो में दुल्हन और प्रेमी की मुलाकात को बताया झूठ, कहा-बिना इजाज़त सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया

इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के बाद आदमी ने महिला का पीछा किया और उसे परेशान किया

Bengaluru Police Arrest 29 Year Old Within 24 Hours for Assaulting Woman Over Unrequited Love Bengaluru The Jnanabharathi Police have arrested a 29 year old man for allegedly stalking, harassing and physically assaulting a young woman after befriending her on Instagram.… pic.twitter.com/LddEPFiMHj — Yasir Mushtaq (@path2shah) December 24, 2025

घटना के संबंध में पुलिस कार्रवाई और जांच

महिला की शिकायत के बाद, बेंगलुरु पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है. अधिकारी फिलहाल सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें दोनों व्यक्तियों के बीच ऑनलाइन बातचीत की डिटेल्स और किसी भी संभावित चश्मदीद के बयान शामिल हैं. यह भी बताया गया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

वीडियो में बेंगलुरु में एक महिला को 'इंस्टाग्राम फ्रेंड' द्वारा हमला और परेशान करते हुए दिखाया गया है.

A woman in Bengaluru was allegedly assaulted and sexually harassed in the middle of the road after she refused a love proposal. The incident occurred around 3.20 pm on December 22 under the Gnanabharathi Police Station limits, in front of a private PG near Gnanajyothi Nagar on… pic.twitter.com/6bStzYuyLp — IndiaToday (@IndiaToday) December 24, 2025

'इंस्टाग्राम फ्रेंड' का बैकग्राउंड

रिपोर्ट्स से पता चलता है कि महिला और कथित हमलावर शुरू में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए एक-दूसरे से जुड़े थे. उनकी ऑनलाइन जान-पहचान की प्रकृति और अवधि, साथ ही क्या वे इस घटना से पहले व्यक्तिगत रूप से मिले थे, ये ऐसे तत्व हैं जिनकी जांच जांचकर्ता घटनाओं की पूरी टाइमलाइन स्थापित करने के लिए कर रहे हैं.

यह घटना पर्सनल सेफ्टी को लेकर चल रही चर्चाओं को सामने लाती है, खासकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए शुरू होने वाले ऐसे इंटरैक्शन के बारे में जो असल जिंदगी की मुलाकातों में बदल जाते हैं. अधिकारी और सेफ्टी एडवोकेट अक्सर ऑनलाइन मिले लोगों से मिलते समय सावधानी बरतने और वेरिफिकेशन करने की सलाह देते हैं. साथ ही डिजिटल इंटरैक्शन में पब्लिक सेफ्टी और जागरूकता के महत्व पर जोर देते हैं.