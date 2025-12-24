India vs New Zealand T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

भारत बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team T20I Stats: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होगा. इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका हैं. न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आ रही है जहां वो तीन मैच की वनडे और पांच मैच की टी20 सीरीज खेलेगी. दौरे का आगाज वनडे सीरीज के साथ होगी. इस सीरीज में विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) खेलते नजर आएंगे. वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 21 जनवरी से टी20 सीरीज खेली जाएगी. यह भी पढ़ें: Australia vs England, 4th Test Live Streaming In India: इस दिन से शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले होने वाली इन दोनों अहम सीरीज के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड (NZC) ने अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है. इस सीरीज के लिए दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन को वनडे टीम में नहीं चुना गया है. न्यूजीलैंड ने भारत दौरे के लिए एक नई और युवा टीम चुनी है. नियमित कप्तान मिचेल सैंटनर को ग्रोइन इंजरी के चलते आराम दिया गया है, ताकि वह आने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह फिट रह सकें.

टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल (IND vs NZ T20I Series 2026 Schedule)

21 जनवरी : पहला टी20 मैच : नागपुर (07:00 PM)

23 जनवरी : दूसरा टी20 मैच : रायपुर (07:00 PM)

25 जनवरी : तीसरा टी20 मैच : गुवाहाटी (07:00 PM)

28 जनवरी : चौथा टी20 मैच : विशाखापट्टनम (07:00 PM)

31 जनवरी : पांचवां टी20 मैच : तिरुवनंतपुरम (07:00 PM).

भारत और न्यूजीलैंड टी20 हेड-टू-हेड (IND vs NZ Head to Head in T20Is)

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच अबतक कुल 25 टी20 इंटरनेशनल खेले जा चुके हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी टीम इंडिया तगड़ी नजर आ रहीं हैं. टीम इंडिया ने 14 मुकाबले जीते हैं, जबकि 10 में न्यूजीलैंड विजयी रहा है. एक मुकाबला दोनों के बीच टाई समाप्त हुआ है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया

बीसीसीआई ने अभी इस द्विपक्षीय वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान अभी तक नहीं किया है, जबकि टी20 सीरीज के लिए टीम की घोषणा हो गई है. यही टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी चुनी गई है.

टीम इंडिया: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, और वॉशिंगटन सुंदर.

काइल जैमीसन की हुई टीम में वापसी

टीम इंडिया के दौरे के लिए न्यूजीलैंड के चयनकर्ताओं ने जेडेन लेनोक्स, क्रिस्टियन क्लार्क, बेवन जैकब्स और टिम रॉबिन्सन के साथ-साथ माइकल रे पर भी भरोसा जताया है. काइल जैमीसन चोट से ठीक होने के बाद दोनों सीरीज में खेलते नजर आएंगे, जबकि मार्क चैपमैन और मैट हेनरी टी20 टीम में नजर आएंगे. जेकब डफी, रचिन रविंद्र, विलियमसन, विल ओरुके और ब्लेयर टिकनर जैसे खिलाड़ियों को आराम दिया गया है.

न्यूजीलैंड की टी-20 टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कोनवे, जैकब डफी, जैक फाउल्केस, मैट हेनरी, काइल जैमिसन, बेवोन जैकब्स, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, और इश सोढ़ी.

