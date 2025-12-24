Kaushambi: शादी से पहले मंगेतर के बनाएं अश्लील वीडियो, फिर करने लगा दहेज़ में 1 करोड़ रूपए की मांग, कौशांबी में युवक की शर्मनाक करतूत

The young man blackmailed his fiancée (Credit-(Photo Credits File)

Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी (Kaushambi) जिले से दहेज उत्पीड़न (Dowry Harassment) और ब्लैकमेलिंग (Blackmailing) का गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक युवक पर अपनी मंगेतर का निजी वीडियो बनाकर उसे सार्वजनिक करने की धमकी देने और 1 करोड़ रुपये दहेज की मांग करने का आरोप लगा है.पुलिस के अनुसार, इस मामले में आरोपी युवक समेत उसके परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

शिकायत मंगलवार को दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.ये भी पढ़े:Gorakhpur Shocker: देर से मिली रोटी तो गुस्साया पति, पत्नी और 4 साल के मासूम को तवे से पीटा, गोरखपुर में शख्स की बेरहमी

कब और कैसे तय हुआ रिश्ता

पीड़िता के पिता जो मंझनपुर कस्बे के निवासी हैं, ने बताया कि उन्होंने अपनी 22 वर्षीय बेटी की सगाई 9 जून को प्रयागराज (Prayagraj) के जॉर्ज टाउन (George Town) निवासी उत्कर्ष अग्रवाल से कराई थी.शिकायत के अनुसार, शादी 25 लाख रुपये में तय हुई थी. सगाई के दौरान लड़की के पिता ने 5 लाख रुपये नकद, एक सोने की अंगूठी और 70 हजार रुपये (Rs 70,000) उपहार में दिए थे.

वीडियो कॉल के दौरान बनाया निजी वीडियो

पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि सगाई के बाद युवक मोबाइल पर ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए उनकी बेटी से लगातार संपर्क में रहने लगा. इसी दौरान उसने बहला-फुसलाकर लड़की के कुछ निजी वीडियो (Private Video Clips) बना लिए.आरोप है कि बाद में युवक ने इन वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देते हुए 1 करोड़ रुपये दहेज की मांग शुरू कर दी. धमकी से परेशान होकर परिजन पुलिस के पास पहुंचे.

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई (Legal Action) की जाएगी.