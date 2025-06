एलन मस्क द्वारा संचालित एक्स (पूर्व में ट्विटर) जापान में iOS ऐप स्टोर पर नंबर एक न्यूज़ ऐप बन गया है. प्लेटफ़ॉर्म की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, जो वास्तविक समय के अपडेट और समाचारों के स्रोत के रूप में एक्स में बढ़ती रुचि को दर्शाता है. जापान में कई उपयोगकर्ता अब एक्स ऐप को समाचारों के प्रमुख स्रोत के रूप में देखते हैं. जापान में iOS ऐप स्टोर पर इसका शीर्ष स्थान दर्शाता है कि उपयोगकर्ता सामाजिक संपर्क के लिए और दुनिया भर से समाचार, ट्रेंडिंग विषयों और वास्तविक समय के घटनाक्रमों से अपडेट रहने के लिए प्लेटफ़ॉर्म की ओर कैसे रुख कर रहे हैं.

𝕏 is #1 in news for Japan iOS App Store.

pic.twitter.com/vVLhUAtg1s

— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) June 29, 2025