जापान से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 82 वर्षीय महिला पर अचानक एक जंगली भालू ने हमला कर दिया. यह खतरनाक मुठभेड़ उस वक्त हुई जब महिला अपने घर के पास टहल रही थीं. भालू ने महिला को चेहरे पर पंजा मारा, जिससे उन्हें खरोंचें आईं. हालांकि हमला बेहद भयावह था, लेकिन महिला ने साहस दिखाते हुए खुद को किसी तरह बचा लिया. पूरा वाकया पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला की बहादुरी और हादसे का डरावना मंजर साफ देखा जा सकता है. यह भी पढ़ें: Crocodile Attack in Odisha: ओडिशा के जाजपुर में मगरमच्छ ने महिला को खरासरोता नदी में घसीटा, डरावना वीडियो वायरल

जापान में बुजुर्ग महिला पर जंगली भालू ने किया हमला

View this post on Instagram A post shared by ABC News (@abcnews)

