Virat Kohli to Play For Japan? पिछले कुछ समय में कई बड़े क्रिकेट सितारों ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. ICC टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद कई खिलाड़ियों ने महसूस किया कि अब युवा खिलाड़ियों के लिए जगह छोड़ने का सही समय आ गया है. इन संन्यास लेने वालों में विराट कोहली, रोहित शर्मा, हेनरिक क्लासेन, निकोलस पूरन और मिचेल स्टार्क जैसे नाम शामिल हैं. इसी बीच आईसीसी के एसोसिएट सदस्य जापान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक दिलचस्प पोस्ट साझा किया, जिसने फैंस की कल्पनाओं को नई उड़ान दे दी. उस पोस्ट में एमएस धोनी और कीरोन पोलार्ड जैसे दिग्गजों के साथ इन रिटायर्ड खिलाड़ियों की तस्वीर लगाकर यह सवाल पूछा गया कि अगर ये सभी खिलाड़ी संन्यास से वापसी करके जापान की ओर से टी20 क्रिकेट खेलें, तो कैसा होगा? विराट कोहली जैसे दिग्गज को जापान की जर्सी में खेलने की कल्पना ने ही फैंस के दिमाग में उत्सुकता और रोमांच पैदा कर दिया.

क्या जापान के लिए खेलेंगे विराट कोहली?

