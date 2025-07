Kylie Page Death: मशहूर एडल्ट फिल्म स्टार काइली पेज की 28 साल की उम्र में मौत, घर से ड्रग्स और तस्वीरें भी मिलीं

Kylie Page Death News Hindi: मशहूर एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस और नेटफ्लिक्स की सीरीज 'हॉट गर्ल्स वांटेड: टर्न्ड ऑन' में काम कर चुकीं काइली पेज अब इस दुनिया में नहीं रहीं. 25 जून, 2025 को लॉस एंजिल्स में उनके घर पर उनकी लाश मिली. वह सिर्फ 28 साल की थीं.

कैसे पता चला?

पुलिस को काइली की मौत की जानकारी तब मिली, जब उनके एक दोस्त ने पुलिस से उन्हें जाकर चेक करने के लिए कहा क्योंकि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था. पुलिस जब उनके घर पहुंची, तो उन्हें मृत पाया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस को उनके घर से ड्रग्स और कुछ निजी तस्वीरें भी मिली हैं. फिलहाल मौत की वजह का पता नहीं चला है और मामले की जांच चल रही है.

इंडस्ट्री ने दी श्रद्धांजलि

काइली की मौत की खबर सामने आने के बाद, उनके साथ लंबे समय तक काम कर चुकी एडल्ट फिल्म कंपनी 'ब्राजर्स' ने एक्स (पहले ट्विटर) पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने लिखा, "काइली पेज के निधन से हम सब बहुत दुखी हैं. काइली को उनकी हंसी, दयालुता और हर जगह रोशनी बिखेरने के लिए याद किया जाएगा. इस मुश्किल समय में हम काइली के परिवार, दोस्तों और फैंस के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं."

The Brazzers team is deeply saddened to learn of Kylie Page’s passing.

Kylie will be remembered for her laughter, kindness and bringing light wherever she went. We extend our heartfelt condolences to Kylie’s family, friends, and fans during this difficult time. 🤍

