Tesla Robotaxi Service: एलन मस्क का बड़ा ऐलान! बिना ड्राइवर के सड़क पर दौड़ेगी टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग रोबोटैक्सी, 22 जून को होगी लॉन्च

Tesla Robotaxi Service: टेस्ला (Tesla) के सीईओ एलन मस्क ने एक बड़ा ऐलान किया है. कहा है कि कंपनी 22 जून से अपनी सेल्फ-ड्राइविंग रोबोटैक्सी सेवा आम जनता के लिए शुरू करने जा रही है. यह सेवा सबसे पहले टेक्सास के ऑस्टिन शहर में शुरू होगी. मस्क ने यह जानकारी X (पूर्व ट्विटर) पर एक यूजर के सवाल का जवाब देते हुए साझा की. मस्क ने कहा, "हम सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हैं, इसलिए तारीख आगे-पीछे हो सकती है." हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि शुरुआती चरण में करीब 10-20 Model Y SUV गाड़ियां सीमित क्षेत्र में चलेंगी और इन पर मानव निगरानी भी रखी जाएगी.

एलन मस्क पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वह अब सस्ती इलेक्ट्रिक कारों की योजना से हटकर पूरी तरह सेल्फ-ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं.

This is the same car you can currently buy btw https://t.co/OBoWBuD2AR

— Tesla (@Tesla) June 10, 2025