मुंबई में मराठी भाषा विवाद का एक और वीडियो सामने आया है. वीडियो में रेंज रोवर चला रहे गुजराती भाषी युवक को स्थानीय युवक द्वारा मराठी में बोलने के लिए कहा जा रहा है. इस पर भड़के युवक ने कहा,'मैं गुजराती हूँ मराठी में बात नहीं करूंगा'. जिसके बाद मराठी युवक उसे कुछ अपशब्द कहता है. गुजराती युवक उसे मराठी हिंदी न करने के लिए कहता है. मुंबई में मराठी बोलने का यह पहला मामला नहीं है.' इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं. कुछ दिनों पहले एक मराठी लड़के ने मुंबई लोकल ट्रेन में मराठी भाषा विवाद झगड़े के बाद चलती ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली थी. यह भी पढ़ें: Marathi vs Hindi Controversy: 'नहीं बोलूंगा मराठी, जो करना है कर ले.. सिक्योरिटी गार्ड के साथ भाषा को लेकर युवक का हुआ विवाद, फिर पुणे के MNS कार्यकर्ताओं ने मंगवाई माफी: VIDEO

