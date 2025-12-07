Viral Video: एक दिन पहले बनी डामर की सड़क को लोगों ने हाथ से उखाड़ा, घटिया निर्माण पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी, बाड़मेर के झणकली गांव का वीडियो आया सामने

People uprooted the asphalt road (Credit-@priyarajputlive)

Viral Video: कई जगहों पर घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करके सड़कें बनाई जाती है. इसके कई ऐसे वीडियो भी सामने आते है. जिसमें लोग खुद सड़कों को उखाड़ते हुए दिखाई देते है. ऐसा ही एक वीडियो राजस्थान (Rajasthan) के बाड़मेर (Barmer) के झणकली गांव से सामने आया है. जहांपर एक नवनिर्माण डामर की सड़क को इस तरह से बनाया गया है. लोगों ने किनारे से सड़क ऐसे उखाड़ी जैसे ये डामर की सड़क नहीं, जैसे कोई कपड़ा हो.

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: बारिश के कारण धंसी सड़क, तीन लोग गड्डे में गिरे, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किया रेस्क्यू, आगरा का वीडियो आया सामने

डामर की सड़क उखड़ी

एक दिन पुरानी सड़क निकली 'फेल'

ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में बेहद घटिया मटेरियल (Poor Material) का इस्तेमाल किया गया है.सड़क इतनी कमजोर निकली कि लोग इसे किनारे से ऐसे उखाड़ने लगे, जैसे कोई कपड़ा (Fabric) फाड़ रहे हों.वीडियो में साफ दिख रहा है कि डामर की परत हल्का-सा खींचने पर ही अलग हो जाती है.

सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल

यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.बता दें की राजस्थान सहित कई राज्यों में अक्सर ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिनमें नई बनी सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठता है.इस मामले ने एक बार फिर निर्माण एजेंसियों की जवाबदेही पर बहस छेड़ दी है.