Smriti, Palaash Unfollow Each Other on Social Media: शादी टूटी तो रिश्ते भी खत्म? स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने एक-दूसरे को सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो

Smriti Mandhana, Palaash Muchhal Unfollow Each Other on Social Media: आज के समय में जहां हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर जीया जाता है, वहां एक साधारण-सा अनफॉलो भी बहुत कुछ कह जाता है. लाइक, कमेंट या टैग ये छोटी-छोटी डिजिटल एक्शन हमारे रिश्तों की तस्वीर बनाती हैं. लेकिन जब दो सार्वजनिक हस्तियां, जिनका रिश्ता कभी लोगों के लिए प्रेरणा था, अचानक एक-दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दें, तो यह सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि एक भावनात्मक घोषणा होती है. इस सप्ताह डिजिटल दुनिया ने एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा. भारतीय महिला क्रिकेट की स्टार स्मृति मंधाना और संगीत निर्देशक पलाश मुच्छल ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया. यह कदम ऐसे समय आया है जब हाल ही में दोनों ने अपनी शादी कैंसिल करने की खबर सामने रखी थी. लाखों फैन्स ने इस रिश्ते को प्यार और उम्मीद के नजरिए से देखा था, उनके लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं हैं. स्मृति मंधना के साथ टूटी शादी, पलाश मुच्छल ने बयान जारी कर जीवन में आगे बढ़ने और अपने निजी रिश्ते से पीछे हटने का किया फैसला

कभी यह रिश्ता दो अलग-अलग दुनिया खेल और संगीत का खूबसूरत संगम माना जाता था. दोनों सोशल मीडिया पर एक-दूसरे का समर्थन करते, खास पलों को साझा करते और सार्वजनिक रूप से अपने प्यार को स्वीकार करते थे. लेकिन जब शादी टूटने की घोषणा हुई, तो लोगों ने इसे एक कठिन, मगर परिपक्व फैसला समझा. अब, अनफॉलो करने का कदम उनके अलग-अलग रास्तों की अगली स्वाभाविक प्रक्रिया दिखाई देता है.

आज की डिजिटल जीवनशैली में अनफॉलो सिर्फ टाइमलाइन साफ करने का तरीका नहीं है, बल्कि भावनात्मक दूरी बनाने का और व्यक्तिगत स्पेस वापस पाने का तरीका भी है. ब्रेकअप के बाद लोग अक्सर अनफॉलो, अनफ्रेंड या ब्लॉक करते हैं. दिल को आगे बढ़ने देने के लिए, खुद को बार-बार पुरानी यादों में डूबने से बचाने के लिए। लेकिन सोचिए, जब यह सब पब्लिक फिगर्स के साथ होता है, तब हर कदम कैमरे और सोशल मीडिया की निगाहों के नीचे होता है. ऐसे में अनफॉलो की यह चुप्पी बहुत ज्यादा बोलती है. शायद एक दर्द, शायद एक फैसला, या शायद आगे बढ़ने की इच्छा.

उनके अलग होने की निजी वजहें चाहे जो हों, लेकिन यह डिजिटल विदाई हमें याद दिलाती है कि आधुनिक रिश्ते कितने जटिल और संवेदनशील हो गए हैं. सार्वजनिक प्रोफाइल्स और लाखों फैन्स के बीच भी दिल टूटते हैं, और लोग चुपचाप अपनी दुनिया समेटकर नए सफर पर निकल जाते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि स्मृति और पलाश दोनों अपने जीवन के इस नए अध्याय में मजबूती और शांति पाएँगे.