UP: प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की छत पर चढ़ा युवक, RPF की कोशिश के चलते बची जान; देखें VIDEO

VIDEO: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर दो दिन पहले शनिवार, 6 दिसंबर को एक युवक की जान जाते-जाते बच गई. यह घटना तब हुई जब वह दिल्ली-bound काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन की छत पर चढ़ गया. इसके बाद स्टेशन पर हंगामा मच गया. RFP की टीम ने तुरंत स्थिति संभाली और युवक को बचाने के लिए ट्रेन की छत पर चढ़कर किसी तरह उसे सुरक्षित नीचे उतारा.

पुलिस की बहादुरी के चलते बची जान

वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक धीरे-धीरे चलती ट्रेन की छत पर दौड़ रहा था. RPF के जवान ने तुरंत कार्रवाई की और बहादुरी व हिम्मत दिखाते हुए युवक को काबू में कर सुरक्षित नीचे उतारा. पुलिस की इस साहसिक कार्रवाई के चलते युवक की जान बच गई. यह भी पढ़े: VIDEO: यूपी के अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त नीचे गिरा ASI; सामने आया घटना का भयावह वीडियो

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है. लोगों ने पुलिस की सतर्कता और तेज कार्रवाई की सराहना की है। यह घटना सभी को रेल सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक रहने की चेतावनी देती है कि ऐसा जोखिम उठाना जानलेवा साबित हो सकता है.