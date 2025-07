England vs India, 2nd Test Match 2025 Day 2 Stumps Scorecard: दूसरे दिन का खेल खत्म, इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 77 रन बनाए, टीम इंडिया के गेंदबाजों ने बरपाया कहर, जो रूट और हैरी ब्रूक से बड़ी पारी की उम्मीद; यहां देखें आज का स्कोरकार्ड

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 2nd Test Match 2025 Day 2 Live Score Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला 2 जुलाई से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham ) के एजबेस्टन ग्राउंड्स (Edgbaston Ground) में खेला जा रहा हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवर में तीन विकेट खोकर 77 रन बना लिए हैं. जो रूट नाबाद 18 रन और हैरी ब्रूक नाबाद 30 रन बनाकर खेल रहे हैं. पहले टेस्ट में इंग्लैंड की टीम ने टीम इंडिया को पांच विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Shubman Gill Creates History In England: शुभमन गिल ने रचा इतिहास, इंग्लैंड की सरजमीं पर दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बनें

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

Stumps on Day 2 in Edgbaston!

End of a tremendous day with the bat and ball for #TeamIndia 🙌

England 77/3 in the first innings, trail by 510 runs

Scorecard ▶️ https://t.co/Oxhg97g4BF#ENGvIND pic.twitter.com/GBKmE34pgM

— BCCI (@BCCI) July 3, 2025