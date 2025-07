Nothing Phone 3 Launch : नथिंग फ़ोन 3, भारत में 1 जुलाई, 2025 (आज) को रात 10:30 बजे IST पर लॉन्च हो रहा है। नए नथिंग स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8s जेनरेशन 4 प्रोसेसर के साथ 12GB+256GB और 16GB RAM+512GB RAM और स्टोरेज विकल्प होने की उम्मीद है. नथिंग फ़ोन 3 में 100W फ़ास्ट चार्जिंग के साथ 5,150mAh की बैटरी होने की अफवाह है.इसमें 6.7-इंच LTPO AMOLED 120Hz डिस्प्ले और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप शामिल हो सकता है. स्मार्टफोन में 50MP का मुख्य, 50MP का अल्ट्रावाइड और 50MP का पेरिस्कोप टेलीफ़ोटो कैमरा और 32MP या 50MP का सेल्फी कैमरा हो सकता है. नथिंग ने पिछले हिस्से पर ग्लिफ़ इंटरफ़ेस को छोड़ दिया है और इसे ग्लिफ़ मैट्रिक्स से बदल दिया है. भारत में नथिंग फ़ोन 3 (Nothing Phone 3 Price In India) की कीमत 50,000 रुपये से लेकर 60,000 के बीच होने की उम्मीद है.

नथिंग फोन 3 आज भारत में रात 10:30 बजे लॉन्च होगा

Phone (3) with 50 MP periscope lens.

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)