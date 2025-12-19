Bahraich Shocker: मदरसे की छात्रा के साथ यौन शोषण करने के आरोप में मौलवी गिरफ्तार, यूपी के बहराइच की घटना

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

लखनऊ, 19 दिसंबर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बहराइच जिले में एक मदरसे के मौलवी (Cleric) को पुलिस ने एक छात्रा (Madrassa Student) का यौन उत्पीड़न (Sexual Assault) करने और पुलिस के पास जाने या किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है. लड़की का यौन उत्पीड़न एक हफ्ते पहले मदरसे के मौलवी ने किया था, लेकिन यह मामला तब सामने आया जब डरी हुई लड़की ने अपने माता-पिता को इस घटना के बारे में बताया. उसके माता-पिता ने बहराइच पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

मौलवी ने 12 दिसंबर को मदरसे की सफाई के लिए बुलाकर छात्रा के साथ रेप करने की कोशिश की. उसने उसे किसी से भी इस बारे में बात न करने की चेतावनी भी दी थी. छात्रा को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है. यह घटना रूपईडीहा (Rupaidiha) के पास रंजीतभोजा (Ranjitbojha) गांव में मदरसा दारुल उलूम गुलशन-ए-सैयद महबूब अशरफ (Darul Uloom Gulshan-e-Syed Mehboob Ashraf) में हुई. लड़की के परिवार के अनुसार, उसे सलमान नाम के मौलवी ने परिसर की सफ़ाई के लिए बुलाया था. जब वह मदरसे पहुंची, तो मौलवी ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, और फिर उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की. यह भी पढ़ें: मुंबई के बदलापुर में फिर दरिंदगी! स्कूल के टॉयलेट में 11 साल के बच्चे से यौन शोषण, सफाईकर्मी गिरफ्तार

उसने छात्रा को धमकी भी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा. एक हफ्ते बाद उसने अपनी मां को इस बारे में बताया, जिसके बाद परिवार ने शिकायत दर्ज कराई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली, उन्होंने कार्रवाई शुरू की और मौलवी को रेप की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. लड़की का परिवार आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहा है. पुलिस जांच में तेजी लाने के लिए मदरसे की दूसरी छात्राओं से भी पूछताछ कर रही है. यह भी पढ़ें: Hathras Shocker: शिक्षा के मंदिर में घिनौना काम! फेल करने की धमकी देकर प्रोफेसर ने छात्राओं का किया यौन शोषण, अश्लील VIDEO बनाकर करता था ब्लैकमेल

खास बात यह है कि यह मदरसा पहले भी पुलिस की नजर में रहा है और काला जादू करने के आरोप में उस पर कार्रवाई हुई थी. कुछ समय पहले, यह जादू-टोना से जुड़ी गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल पाया गया था. पुलिस जांच के दौरान मदरसे के अंदर ताबीज और काला जादू से जुड़ी कई चीजें मिली थीं. मदरसा चलाने वालों को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था. हालांकि, बिल्डिंग के एक हिस्से को बुलडोजर से गिरा दिया गया था.