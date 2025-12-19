VIDEO: पुणे में शराब के नशे में कार ड्राइवर ने स्विग्गी डिलीवरी बॉय को मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल, परिवार का एकमात्र कमाने वाला था सदस्य

(Photo Credits Twitter)

Pune News: पुणे के बावधन इलाके के चांदनी चौक में एक एक्सिडेंट का मामला सामने आया है. यहां 16 दिसंबर की रात 3.37 बजे, एक शराबी ड्राइवर द्वारा तेज रफ्तार कार से स्विग्गी डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. जख्मी युवक का नाम प्रसाद दिलीप मिसाल है. फिलहाल मिसाल ससून जनरल हॉस्पिटल के ICU में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा हैं.

पीछे से मारी टक्कर

पुलिस के अनुसार, मिसाल अपने बाइक के साथ इरा कॉफी के पास खड़ा था, तभी एक ह्यूंडई क्रेटा ने उसे पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. एक चश्मदीद ने बताया कि कार की तेज रफ्तार के कारण युवक का सीना कुचला गया, जिससे गंभीर चोटें आईं. यह भी पढ़े: Chhattisgarh Shocker: शराब के नशे में धुत शख्स ने की पत्नी के सिर पर पेशाब करने की कोशिश, विरोध करने पर धारदार हथियार से की हत्या, जशपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुणे में तेज रफ्तार कार का कहर

Drunk Driver Rams Car Into Swiggy Delivery Boy In Pune’s Bavdhan pic.twitter.com/CFHEWSHQvV — Pune First (@Pune_First) December 19, 2025

पुलिस में शिकायत दर्ज

घटना के तुरंत बाद मिसाल के चचेरे भाई ओंकार राम हटकर (24) ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. हटकर ने बताया कि उसे हादसे के कुछ ही मिनटों बाद मिसाल का हड़बड़ाया हुआ फोन कॉल आया. हादसे के कारण दोनों वाहनों को भी नुकसान हुआ. जानकारी के अनुसार, मिसाल अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य हैं.

पहले सह्याद्री अस्पताल में भर्ती, फिर ससून शिफ्ट

हादसे के बाद सबसे पहले मिसाल को पुणे के सह्याद्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर चोटों की पुष्टि की. इलाज की ज्यादा लागत के कारण परिवार ने उन्हें ससून जनरल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया. जहां पर मिसाल का फिल्हला इलाज जारी जारी हैं.

आरोपी गिरफ्तार, शराब की पुष्टि

फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया हैं. गिरफ्तार चालक का नाम तेजस बाबुलाल चौधरी हैं. चौधरी शराब के नशे में था, और मेडिकल परीक्षण ने भी इसकी पुष्टि हुई हैं.

बावधन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज

आरोपी के खिलाफ बावधन पुलिस स्टेशन में रैश और लापरवाह ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने, गंभीर चोट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के तहत मामला दर्ज किया है.