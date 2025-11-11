Chhattisgarh Shocker: शराब के नशे में धुत शख्स ने की पत्नी के सिर पर पेशाब करने की कोशिश, विरोध करने पर धारदार हथियार से की हत्या, जशपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

A man murdered his own wife.

Chhattisgarh News: महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है. ऐसी ही एक घटना अब छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के जशपुर (Jashpur) जिले से सामने आई है. जहांपर एक पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी की हत्या कर दी. मामला बगीचा थाना क्षेत्र के पंड्रापाठ चौकी अंतर्गत पाकरीटोली गांव का है.जानकारी के अनुसार, आरोपी लरंगसाय कोरवा रोजाना शराब पीकर घर आता था.सोमवार शाम भी वह नशे में धुत होकर घर लौटा.

नशे की हालत में उसने अपनी पत्नी संतोषी बाई के ऊपर पेशाब करने की कोशिश की. पत्नी ने जब इस हरकत का विरोध किया, तो आरोपी आगबबूला हो गया. ये भी पढ़े:Kerala Horror: पत्नी के सिर पर लोहे की रॉड से वार, फिर घोंट दिया गला, शव घर के पास दफनाया; प. बंगाल भाग रहे पति को पुलिस ने पकड़ा

गुस्से में उठाया धारदार हथियार

पत्नी के विरोध करने से वह गुस्सा गया और आरोपी ने घर में रखा धारदार हथियार (Edged Weapon) उठाया और उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमले में संतोषी बाई गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. बगीचा पुलिस (Police) तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा तैयार कर जांच शुरू कर दी है.पुलिस ने आरोपी पति लरंगसाय कोरवा को हिरासत में ले लिया है. पूछताछ में आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और हत्या के पीछे की परिस्थितियों की छानबीन जारी है.