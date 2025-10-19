Kerala Horror: पत्नी के सिर पर लोहे की रॉड से वार, फिर घोंट दिया गला, शव घर के पास दफनाया; प. बंगाल भाग रहे पति को पुलिस ने पकड़ा

Kerala Murder Case (Photo: Pexels)

Kerala Murder Case: केरल के अयारकुन्नम इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) के एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या और उसके शव को घर के पास दफनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान मुर्शिदाबाद जिले के धरपड़ा (Dharpada, Murshidabad) निवासी 31 वर्षीय सोनी एसके के रूप में हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोनी यहां एक निर्माण मजदूर के रूप में काम करता था. उसने अपनी 28 वर्षीय पत्नी अल्पना खातून की हत्या (Ayarkunnam Murder case) कर दी और उसके शव को एक अधूरे घर के पास दफना दिया.

पुलिस ने बताया कि आरोपी को अपने दो बच्चों के साथ Ernakulam Railway Station से पश्चिम बंगाल भागने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया.

खुद दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट

पुलिस (Kerla Police) के मुताबिक, सोनी ने 17 अक्टूबर को पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि दोनों 14 अक्टूबर की सुबह बाजार गए थे, लेकिन शाम को जब वह लौटा तो उसकी पत्नी घर पर नहीं थी. पुलिस को उसकी कहानी पर शक हुआ क्योंकि उसने तीन दिन बाद शिकायत दर्ज कराई थी.

जांच के दौरान, इलाके के CCTV Footage की जांच की गई और जब महिला कहीं नहीं दिखी, तो पुलिस को हत्या का शक हुआ. जब आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो वह भाग गया.

आरोपी ने कबूल लिया अपना जुर्म

सूत्रों के अनुसार, सोनी ने हिरासत में लिए जाने के बाद अपना अपराध कबूल कर लिया. उसने बताया कि शक के चलते उसने अपनी पत्नी के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया और फिर उसका गला घोंट दिया. फिर उसने शव को उसी जगह दफना दिया जहां वह काम करता था.

फिलहाल, पुलिस शव को बरामद करने की कोशिश कर रही है. शव मिलने के बाद आरोपी की औपचारिक गिरफ्तारी की जाएगी.