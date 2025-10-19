बेंगलुरु: इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, 9 महीने बाद पत्नी का मर्डर, हत्या को हादसा दिखाने के लिए रची करंट लगने की झूठी कहानी

(Photo : X)

बेंगलुरु: सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक प्रेम कहानी का अंत इतना खौफनाक होगा, किसी ने सोचा भी नहीं था. बेंगलुरु में एक 25 साल के इलेक्ट्रीशियन ने अपनी 32 साल की पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर इस अपराध को छुपाने के लिए उसे करंट लगने से हुई मौत का रूप देने की कोशिश की. यह पूरी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है, जहां प्यार, शादी और फिर धोखे का भयानक अंत होता है.

यह मामला तब सामने आया जब महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पति के सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

इंस्टाग्राम पर प्यार और 9 महीने में शादी का अंत

आरोपी की पहचान प्रशांत कम्मर (25) के रूप में हुई है, जो विजयनगर जिले का रहने वाला है और बेंगलुरु में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था. करीब 9 महीने पहले उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर रेशमा (32) से हुई थी. रेशमा एक सिंगल मदर थी और उसकी 15 साल की एक बेटी भी थी. उसके पहले पति की बीमारी के कारण एक साल पहले मौत हो गई थी.

सोशल मीडिया पर दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया. शादी के बाद प्रशांत, रेशमा और उसकी बेटी के साथ मरागोंडनहल्ली मेन रोड पर एक किराए के मकान में रहने लगा. शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी.

कैसे हुआ खौफनाक राज का खुलासा?

यह घटना 15 अक्टूबर की है. रेशमा की बेटी जब स्कूल से घर लौटी, तो उसने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद था. जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर उसकी माँ बेहोश पड़ी थी.

लड़की ने तुरंत अपनी मौसी (रेणुका) को फोन किया. रेशमा को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जब पुलिस ने पति प्रशांत से पूछताछ की, तो उसने एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई. उसने बताया कि रेशमा नहाने के लिए पानी गर्म करने वाली रॉड (इमर्शन हीटर) का इस्तेमाल कर रही थी और उसी दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई. अपनी कहानी को सच साबित करने के लिए उसने रेशमा के शव के पास इमर्शन हीटर भी रख दिया था.

एक सवाल ने पति को फंसाया

प्रशांत की कहानी में कई झोल थे, जिससे रेशमा की बहन रेणुका को उस पर शक हुआ. सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर रेशमा बाथरूम में अकेली थी, तो दरवाजा बाहर से किसने बंद किया? उस वक्त प्रशांत भी घर पर नहीं था. इस एक सवाल ने पूरे केस की दिशा बदल दी और सारा शक प्रशांत पर आ गया.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "शुरुआत में प्रशांत यही कहता रहा कि जब यह घटना हुई, तो वह काम के सिलसिले में बाहर था. लेकिन फोरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसकी पोल खोल दी. रिपोर्ट में साफ हो गया कि मौत करंट लगने से नहीं, बल्कि गला घोंटने से हुई थी. शरीर पर गला दबाने के साफ निशान थे."

गुनाह कबूल कर बताई हत्या की वजह

जब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ प्रशांत से सख्ती से पूछताछ की, तो वह टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया. उसने बताया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था. उसे लगता था कि रेशमा का किसी और के साथ संबंध है. इसी शक के चलते उसने बेडरूम में रेशमा का गला घोंट दिया और फिर शव को घसीटकर बाथरूम में ले गया. वहां उसने करंट लगने की झूठी कहानी रच दी ताकि वह पकड़ा न जाए.

पुलिस ने आरोपी प्रशांत को IPC की धारा 302 (हत्या) के तहत गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद है. पुलिस रेशमा के रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बयान भी दर्ज कर रही है ताकि मामले की और गहराई से जांच की जा सके.