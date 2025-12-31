Tonk Police Security Alert: राजस्थान के टोंक में नए साल से पहले बड़ी साजिश नाकाम, 150 Kg अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर के साथ 2 गिरफ्तार; VIDEO
(Photo Credits ANI)

Tonk Police Security Alert: राजस्थान के टोंक जिले में पुलिस ने नए साल के जश्न से ठीक पहले एक बड़ी सुरक्षा चूक या संभावित खतरे को टालते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की है. बुधवार को टोंक-जयपुर हाईवे पर की गई इस कार्रवाई में 150 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और भारी संख्या में डेटोनेटिंग सामग्री बरामद की गई है. पुलिस ने मौके से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं.

हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान मिली सफलता

टोंक जिला स्पेशल टीम (DST) को खुफिया जानकारी मिली थी कि एक वाहन में अवैध विस्फोटक ले जाया जा रहा है. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए बरौनी थाना क्षेत्र में जयपुर-टोंक हाईवे पर नाकाबंदी की गई. पुलिस ने बूंदी से टोंक की ओर आ रही एक मारुति सियाज कार को रुकवाकर तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक पाया गया.

यूरिया की बोरियों में छिपाया गया था विस्फोटक

तलाशी के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपियों ने अमोनियम नाइट्रेट को खाद (यूरिया) की बोरियों में छिपाकर रखा था ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने कार से कुल 150 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 200 विस्फोटक कार्ट्रिज (बैटरियां) और लगभग 1,100 मीटर सेफ्टी फ्यूज वायर बरामद किया है.

आरोपी हिरासत में, जांच जारी

पुलिस ने इस मामले में सुरेंद्र पटवा (48) और सुरेंद्र मोची (35) को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बूंदी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं.

आरोपियों से पूछताछ जारी

पुलिस उपाधीक्षक (DSP) मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. हालांकि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल अक्सर अवैध खनन के लिए किया जाता है, लेकिन नए साल के मौके और बरामदगी की मात्रा को देखते हुए पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है. खुफिया एजेंसियों को भी इस मामले की सूचना दे दी गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह खेप कहां पहुंचाई जानी थी.

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

दिल्ली में हाल ही में हुई आतंकी गतिविधियों और 10 नवंबर के ब्लास्ट के मद्देनजर देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं. नए साल के कार्यक्रमों को देखते हुए पूरे राजस्थान में गश्त बढ़ा दी गई है. टोंक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहनों की चेकिंग और निगरानी और सख्त की जाएगी.

क्या है अमोनियम नाइट्रेट?

अमोनियम नाइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेती के लिए उर्वरक के रूप में किया जाता है। हालांकि, इसकी विस्फोटक प्रकृति के कारण इसका उपयोग आईईडी (IED) और खनन कार्यों में भी होता है। भारत में इसकी खरीद और परिवहन को लेकर बेहद सख्त नियम हैं और बिना लाइसेंस के इसे ले जाना कानूनी अपराध है