Faridabad Gangrape: फरीदाबाद में शर्मनाक वारदात, लिफ्ट देने के बहाने 25 वर्षीय युवती के साथ चलती वैन में गैंगरेप

Faridabad Gangrape: हरियाणा के फरीदाबाद जिले में महिला सुरक्षा को शर्मसार करने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है. इसी हफ्ते सोमवार रात लिफ्ट देने के बहाने एक 25 वर्षीय युवती को वैन में सवार दो युवकों ने अपनी हवस का शिकार बनाया. आरोपियों ने न केवल युवती के साथ सामूहिक गैंगरेप (Gangrape) किया, बल्कि उसे बेरहमी से पीटकर चलती वैन से बाहर फेंक दिया. इस हमले में युवती के चेहरे पर गहरे जख्म आए हैं, जिसके चलते उसे 12 टांके लगाने पड़े.

युवती को हैवानों से लिफ्ट लेना पड़ा भारी

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, सोमवार रात करीब 8:30 बजे मां से किसी बात पर कहासुनी होने के बाद युवती अपनी सहेली के घर जाने के लिए निकली थी. वापसी में देरी होने के कारण उसे आधी रात को कोई सार्वजनिक वाहन नहीं मिला. इसी दौरान वहां से गुजर रही एक वैन के चालकों ने उसे लिफ्ट देने की पेशकश की. युवती ने घर पहुंचने की जल्दी में लिफ्ट ले ली, लेकिन वैन में सवार दो युवकों ने उसे घर छोड़ने के बजाय गाड़ी को गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड के सुनसान इलाके की ओर मोड़ दिया. यह भी पढ़े: Bulandshahr Gangrape Case: बुलंदशहर गैंगरेप केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, पांचों आरोपी दोषी करार, सज़ा पर फैसला 22 दिसंबर को

तीन घंटे तक बंधक बनाकर की दरिंदगी

पुलिस ने बताया कि घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने युवती को करीब तीन घंटे तक वैन में बंधक बनाकर रखा. इस दौरान दोनों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया. पीड़िता ने शोर मचाकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन धुंध और सन्नाटे के कारण उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच सकी. मंगलवार तड़के करीब 3:00 बजे आरोपियों ने उसे एसजीएम नगर के राजा चौक के पास चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया और फरार हो गए.

अस्पताल में भर्ती और पुलिस की कार्रवाई

युवती ने किसी तरह अपनी बहन को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति और चेहरे की चोटों को देखते हुए उसे दिल्ली रेफर किया था, लेकिन परिजनों ने उसे फरीदाबाद के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है.

कोतवाली थाना पुलिस ने पीड़िता के परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, क्राइम ब्रांच की टीम ने मंगलवार को इस मामले में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब दिल्ली-एनसीआर में सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट पर हैं। घने कोहरे के दौरान हाईवे और लिंक रोड पर गश्त की कमी ने अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिए हैं. पुलिस अब इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जा सकें.