साउथ कैलिफोर्निया (Southern California) में हुए एक मोटरसाइकिल हादसे में लोकप्रिय ओनलीफैन्स (OnlyFans) क्रिएटर और एडल्ट फिल्म स्टार लेन वी रोजर्स (Lane V Rogers) की मौत हो गई. उन्हें ऑनलाइन ब्लेक मिशेल (Blake Mitchell) के नाम से जाना जाता था. उनकी उम्र मात्र 31 साल थी. वेंटुरा काउंटी मेडिकल एग्जामिनर (Ventura County Medical Examiner) के अनुसार, यह हादसा सोमवार (15 दिसंबर) दोपहर को हुआ.
मोटरसाइकिल और एक बॉक्स ट्रक की टक्कर के बाद रोजर्स को गंभीर चोटें आईं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. आपातकालीन टीम घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन उनका जान नहीं बचाई जा सकी. अधिकारियों ने पुष्टि की कि ट्रक का ड्राइवर मौके पर रुका और उसने पूरी तरह से पुलिस के साथ सहयोग किया.
TMZ को एक परिवारिक सदस्य ने बताया कि रोजर्स के निधन से परिवार पूरी तरह से सदमे में है और वे शब्दों में अपनी भावनाएँ व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं. यह भी पढ़ें: Brazil: 23 वर्षीय ओनलीफैंस मॉडल की सेक्स करते समय बालकनी से गिरकर मौत, देखें पोस्ट
