Dubai Rains: दुबई में भारी बारिश का कहर, निवासियों को घरों में रहने की सलाह; बाढ़ का अलर्ट जारी

Dubai Rains: एक तरफ जहां भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो वहीं दुबई (Dubai) में भारी बारिश (Heavy Rain) के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं. मौसम विभाग (Meteorological Department) ने बाढ़ (Flood) का अलर्ट जारी किया है. उधर, भारी बारिश के कहर को देखते हुए दुबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए घरों में ही रहें और जरूरी न हो तो घर से बाहर निकलने से बचें. यह चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब पिछले साल की रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया था.
एएफपी के मुताबिक, गुरुवार को जारी पुलिस अलर्ट में कहा गया, ‘आपकी सुरक्षा के लिए अनुरोध है कि आने वाले घंटों में अस्थिर मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहें और शुक्रवार दोपहर तक बेहद जरूरी होने पर ही बाहर निकलें.’
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (National Centre of Meteorology) ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, खासतौर पर दुबई और अबू धाबी के लिए. यह भी पढ़ें: Dubai Weather: दुबई में बिगड़ते मौसम को लेकर अलर्ट, पुलिस ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील
दुबई में भारी बारिश का कहर, बाढ़ का अलर्ट जारी
مباشر : دبي تعانق السحاب في منظر جميل #منخفض_البشاير #أخبار_الإمارات #مركز_العاصفة
18/12/2025 pic.twitter.com/7rlszsDoQ3
— مركز العاصفة (@Storm_centre) December 18, 2025
यूएई के साथ-साथ खाड़ी देशों कतर और सऊदी अरब ने भी गुरुवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद अलर्ट जारी किया है. खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अबू धाबी सिविल डिफेंस ने भी बदलते मौसम को देखते हुए नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है. प्रशासन ने लोगों से आवश्यक सावधानियां बरतने और फ्लैश फ्लड (अचानक आने वाली बाढ़) संभावित इलाकों से दूर रहने को कहा है.
घने बादलों में छिपा बुर्ज खलीफा
मौसम अलर्ट के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें दुबई का प्रतिष्ठित गगनचुंबी भवन बुर्ज खलीफा घने बादलों के पीछे छिपा नजर आ रहा है.
साल 2024 के रिकॉर्ड बारिश की यादें हुईं ताजा
ज्ञात हो कि साल 2024 में यूएई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी, जिससे दुबई समेत कई शहरों की रफ्तार थम गई थी. अप्रैल में हुई उस बारिश ने घरों को जलमग्न कर दिया था और सड़कों को नदियों में तब्दील कर दिया था.
दरअसल, स्टॉर्म ड्रेनेज की कमी के कारण हालात और बिगड़ गए थे. इस बारिश का असर दुबई एयरपोर्ट पर भी पड़ा था, जो अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिहाज से दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना जाता है.