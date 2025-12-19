स्कूल इवेंट के दौरान मंच पर मोमबत्ती से लगी लड़की के बालों में आग, Viral Video पर लोग कर रहे तारीफ

एक स्कूल समारोह के दौरान हुआ छोटा-सा हादसा देखते ही देखते मिसाल बन गया. कार्यक्रम के बीच एक स्कूली छात्रा के बालों में अचानक आग लग गई, लेकिन जिस तरह से उसने खुद को संभाला, उसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया. यह पल डराने वाला हो सकता था, लेकिन बच्ची की सूझबूझ ने हालात को तुरंत काबू में कर लिया.
यह घटना एक स्कूल इवेंट के दौरान हुई, जहां छात्रा मंच पर हाथ में मोमबत्ती लिए खड़ी थी. अचानक उसके बालों में आग लग गई. आमतौर पर ऐसी स्थिति में घबराहट स्वाभाविक होती है, लेकिन इस छात्रा ने न तो चीख-पुकार मचाई और न ही मंच छोड़ा. उसने बेहद शांत तरीके से अपने हाथों से आग बुझाई, खुद को संभाला और फिर उसी तरह खड़ी रही जैसे कुछ हुआ ही न हो. कार्यक्रम भी बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहा.
इस पूरी घटना का वीडियो बाद में Instagram पर शेयर किया गया, जिसे बच्ची के मामा केनेथ पेरेज ने पोस्ट किया. उन्होंने बताया कि यह वीडियो उनकी भांजी का है, जिसे स्कूल के NJHS कार्यक्रम में सम्मानित किया जा रहा था. पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा कि यह एक छोटा हादसा था, जो बड़ा भी हो सकता था, लेकिन जिस गरिमा के साथ बच्ची ने स्थिति संभाली, वह काबिल-ए-तारीफ है. वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और करोड़ों लोगों तक पहुंच गया.
वायरल हुआ वीडियो
यूजर्स ने की तारीफ
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग बच्ची की जमकर तारीफ करने लगे. कई यूजर्स ने लिखा कि इतनी कम उम्र में इतना धैर्य और आत्मसंयम देखना हैरान करने वाला है. किसी ने कहा कि ऐसी स्थिति में बड़े-बड़े लोग भी घबरा जाते हैं, लेकिन इस बच्ची ने अद्भुत साहस दिखाया. कई लोगों ने इसे “प्रेजेंस ऑफ माइंड” की बेहतरीन मिसाल बताया और कहा कि यह वीडियो सभी को दिखाया जाना चाहिए, ताकि लोग सीख सकें कि दबाव में कैसे शांत रहा जाता है.