Amazon Layoffs: AI अपनाने के बीच यूरोपीय मुख्यालय Luxembourg में अब तक की सबसे बड़ी छंटनी, 370 कर्मचारियों पर पड़ेगा असर

अमेजन/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

लक्ज़मबर्ग सिटी, 18 दिसंबर: ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन (Amazon) ने इस साल कई हजार कर्मचारियों की छंटनी की है और हाल ही में सिएटल (Seattle) और बेलव्यू (Bellevue) में 84 नौकरियां खत्म की थीं. अब साल के आखिरी महीने में कंपनी ने अपने यूरोपीय मुख्यालय में एक और बड़े स्तर की छंटनी का ऐलान किया है. इस नई छंटनी में लक्ज़मबर्ग (Luxembourg ) स्थित अमेजन के यूरोपीय मुख्यालय के 370 कर्मचारी प्रभावित होंगे, जो वहां की कुल वर्कफोर्स का लगभग 8.4 प्रतिशत है. इससे पहले अक्टूबर में अमेजन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने के चलते वैश्विक स्तर पर करीब 14,000 कर्मचारियों की छंटनी की थी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ई-कॉमर्स कंपनी शुरू में 470 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही थी, लेकिन बाद में इस संख्या को घटाकर 370 कर दिया गया. यूरोपीय संघ के कानून के तहत, अमेजन को इन छंटनियों को लेकर कर्मचारी प्रतिनिधियों और कुछ मामलों में सरकार के साथ बातचीत करनी होगी. यह भी पढ़ें: AI बूम के बीच Amazon की बड़ी घोषणा, साल 2030 तक भारत में $35 बिलियन का करेगा निवेश

EU मुख्यालय में अब तक की सबसे बड़ी छंटनी

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, अमेजन ने अपने यूरोपीय मुख्यालय के कर्मचारियों को बताया कि यह छंटनी व्यापारिक जरूरतों और स्थानीय रणनीतियों के अनुरूप किए जा रहे समायोजन का हिस्सा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस छंटनी का सबसे ज्यादा असर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों पर पड़ेगा. इसकी वजह टेक इंडस्ट्री में कोडिंग के लिए AI का बढ़ता इस्तेमाल है, जो इंसानों की तुलना में तेज और कम खर्चीला माना जा रहा है.

एक कर्मचारी ने बताया कि 6.8 लाख की आबादी वाले देश में वैकल्पिक रोजगार ढूंढना प्रभावित कर्मचारियों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है. अमेज़न में काम करने वाले वे कर्मचारी जो दूसरे देशों से यहां आए थे, उन्हें लक्ज़मबर्ग में नई नौकरी ढूंढने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा, अन्यथा उन्हें देश छोड़ना होगा.

स्टाफ डेलीगेशन के प्रतिनिधि प्रश चंद्रशेखर ने कहा कि कंपनी की शुरुआत की तुलना में 370 कर्मचारियों की छंटनी एक बड़ी संख्या है. अमेजन ने स्पष्ट किया है कि ये छंटनियां तुरंत लागू नहीं होंगी और फरवरी 2026 से पहले प्रभावी नहीं होंगी.

2025 में टेक सेक्टर की छंटनियां चिंता का विषय बनी हुई हैं. Layoffs.fyi के अनुसार, अब तक इस साल 1,22,549 टेक कर्मचारियों पर छंटनी की मार पड़ चुकी है.