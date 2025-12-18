‘कच्चा बादाम’ फेम इंफ्लुएंसर Anjali Arora ने पायल गेमिंग वायरल MMS विवाद पर दिया रिएक्शन, बोलीं- यह परेशान करने वाला, लोग फर्जी कहानियों पर कर लेते हैं भरोसा (View Post)

अंजलि अरोड़ा और पायल धरे (Photo Credits: Instagram)

मशहूर यूट्यूबर और गेमिंग कंटेंट क्रिएटर पायल धरे (Payal Dhare), जिन्हें पायल गेमिंग (Payal Gaming) के नाम से जाना जाता है, बीते कुछ दिनों से गलत वजहों के चलते इंटरनेट पर चर्चा में हैं. 21 वर्षीय सोशल मीडिया पर्सनैलिटी को कथित तौर पर एक वायरल MMS से जोड़ा जा रहा है, जिसे निजी वीडियो बताया जा रहा है. हालांकि, पायल के फैंस उनके समर्थन में सामने आए हैं और दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो AI-जनरेटेड (AI Generated) या डीपफेक (Deep Fake) हो सकता है.

कुछ साल पहले अभिनेत्री और ‘लॉक अप’ फेम अंजलि अरोड़ा (Anjali Arora) भी इसी तरह की एक घटना का शिकार हो चुकी हैं, जब उनका एक मॉर्फ्ड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. अब अंजलि अरोड़ा ने पायल गेमिंग के समर्थन में सामने आते हुए इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

अंजलि ने एक बयान में कहा कि इस तरह की घटनाएं बेहद परेशान करने वाली होती हैं और यह दुखद है कि लोग बिना सच्चाई जाने फर्जी नैरेटिव्स पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं. उन्होंने पायल के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा कि डिजिटल दौर में डीपफेक और मॉर्फ्ड कंटेंट के बढ़ते मामलों से किसी की भी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सकता है. यह भी पढ़ें: Payal Gaming वायरल वीडियो असली है या डीपफेक? ‘MMS लीक’ विवाद पर गेमर पायल धारे का बयान, बोलीं– ‘वह मैं नहीं हूं’

अंजलि अरोड़ा ने पायल गेमिंग के फेक MMS विवाद पर प्रतिक्रिया दी

अंजलि अरोड़ा, जो 'कच्चा बादाम' गाने पर अपने वायरल डांस वीडियो से मशहूर हुई थीं, 2022 में एक फेक MMS लीक का शिकार हुई थीं. कथित तौर पर उनका मॉर्फ्ड वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद एक्ट्रेस ने अपनी इमेज खराब करने के लिए कई मीडिया पोर्टल्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. अब अंजलि ने 18 दिसंबर, 2025 को एक इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए मौजूदा पायल गेमिंग विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना से हुए इमोशनल ट्रॉमा के बारे में बात की है.

उन्होंने लिखा, 'तीन साल पहले, मुझे अपने नाम का इस्तेमाल करके सर्कुलेट किए गए एक फेक MMS के ट्रॉमा से गुज़रना पड़ा था. आज पायल गेमिंग के साथ भी ऐसा ही होते देखकर मुझे वो दर्दनाक यादें ताजा हो गईं.' अंजलि ने बताया कि लोग यह नहीं समझते कि ऐसे फेक स्कैंडल किसी की मेंटल हेल्थ को सालों तक कैसे बर्बाद कर देते हैं और उनके करियर पर असर डालते हैं.

उन्होंने लिखा, 'लोगों को एहसास नहीं होता कि उनके काम कितने नुकसानदायक होते हैं. उनके लिए यह एक मिनट का मनोरंजन होता है, लेकिन हमारे लिए यह सालों का ट्रॉमा बन जाता है. ऐसी झूठी कंट्रोवर्सी की वजह से मुझे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स से निकाल दिया गया था और आज भी मुझे प्रोफेशनल तौर पर इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है, मेरे शब्दों की वजह से नहीं, बल्कि झूठ की वजह से.

अंजलि अरोड़ा ने पायल धारे के वायरल MMS स्कैंडल पर प्रतिक्रिया दी - पोस्ट देखें

View this post on Instagram A post shared by Anjali Arora (@anjimaxuofficially)

ऐसे व्यवहार के पीछे की सोच पर सवाल उठाते हुए उन्होंने लिखा, 'यह परेशान करने वाला है कि कैसे आसानी से झूठी कहानियों पर विश्वास कर लिया जाता है और कैसे सहानुभूति की जगह जल्दी से जजमेंट ले लेता है. यह सोच घिनौनी और बिल्कुल अस्वीकार्य है. किसी भी महिला को किसी और की घटिया जिज्ञासा या बिना किसी आधार के झूठ के लिए भुगतना नहीं चाहिए.'

पायल धारे ने वायरल MMS विवाद पर प्रतिक्रिया दी

कई दिनों की चुप्पी के बाद, पायल गेमिंग ने आखिरकार 17 दिसंबर, 2025 को चल रहे सोशल मीडिया विवाद के बारे में बात करने का फैसला किया. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर उन्होंने एक लंबा नोट लिखा और कहा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी पर्सनल और परेशान करने वाली बात पर पब्लिकली बात करनी पड़ेगी. पिछले कुछ दिनों से ऐसा कंटेंट सर्कुलेट किया जा रहा है जो गलत तरीके से मेरा नाम और इमेज एक ऐसे वीडियो से जोड़ रहा है जो अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है. मैं यह साफ और बिना किसी शक के कहना चाहती हूं: उस वीडियो में दिख रही इंसान मैं नहीं हूं और इसका मेरी ज़िंदगी, मेरे फैसलों या मेरी पहचान से कोई लेना-देना नहीं है.' यह भी पढ़ें: Payal Gaming Viral Video Real or Fake? पायल गेमिंग का वीडियो वायरल, फैंस बोले- यह डीपफेक है

पायल गेमिंग की इंस्टाग्राम पोस्ट

View this post on Instagram A post shared by Payal Dhare (@payalgamingg)

पायल गेमिंग की इंस्टाग्राम पोस्ट में पायल ने बताया कि ऐसी घटनाओं से किसी व्यक्ति की पर्सनल जिंदगी को कितना नुकसान होता है और कहा कि ऐसी नेगेटिविटी के दौरान चुप रहना कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि स्थिति में तुरंत कार्रवाई की ज़रूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके नाम के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सही कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं.