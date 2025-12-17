Payal Gaming Viral Video Real or Fake? पायल गेमिंग का वीडियो वायरल, फैंस बोले- यह डीपफेक है

Payal Gaming Viral Video: सोशल मीडिया पर एक मिनट 20 सेकंड का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे पायल गेमिंग (Payal Dhare) का बताया जा रहा है. हालांकि, पायल के फैंस और कई सोशल मीडिया यूजर्स इसे फेक और एआई-जनरेटेड डीपफेक बता रहे हैं। उनका कहना है कि वीडियो में दिख रही महिला पायल नहीं है, और इसे सिर्फ ध्यान खींचने के लिए फैलाया जा रहा है.

पायल गेमिंग भारतीय गेमिंग समुदाय की एक प्रमुख चेहरा हैं, जो BGMI और PUBG जैसे गेम्स की स्ट्रीमिंग के लिए जानी जाती हैं. उनके फैंस का कहना है कि वीडियो में दिख रही महिला की शक्ल और पायल के चेहरे में अंतर है, खासकर मोल की जगह अलग होने की वजह से इसे डीपफेक माना जा रहा है. एक यूजर ने लिखा, "यह पायल गेमिंग नहीं है। वीडियो को देखकर आप खुद पता लगा सकते हैं, यह एआई से बनाया गया है."

इस मामले में अब तक पायल गेमिंग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे वीडियो अक्सर फेक होते हैं और इन्हें देखने या शेयर करने से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें मैलवेयर या फिशिंग लिंक हो सकते हैं.

क्या है डीपफेक?

डीपफेक एक ऐसी तकनीक है जिसमें एआई का इस्तेमाल कर किसी की तस्वीर या वीडियो को एडिट कर उसे किसी और संदर्भ में पेश किया जाता है. यह अक्सर गलत सूचना फैलाने या किसी की छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल होती है.

फैंस पायल का समर्थन कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि बिना पुष्टि के इसे शेयर न करें. क्या आपको लगता है कि यह वीडियो सच है या झूठ?