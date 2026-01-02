‘एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर’: Kirti Kulhari ने Rajeev Siddhartha संग रिश्ते की पुष्टि की, न्यू ईयर 2026 वीडियो के साथ किया इंस्टा पर ऑफिशियल (Watch)

एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया (Photo Credit: Instagram)

जानीमानी एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी (Kirti Kulhari) ने नए साल यानी 2026 की शुरुआत बेहद खास अंदाज में की है. ‘फोर मोर शॉट्स प्लीज’ फेम कीर्ति कुल्हारी ने एक्टर राजीव सिद्धार्थ (Rajeev Siddhartha) के साथ अपने रिश्ते को कन्फर्म कर दिया है और नए साल 2026 की शुरुआत में इसे इंस्टाग्राम (Instagram) पर ऑफिशियल कर दिया है. एक्ट्रेस ने 2 जनवरी को एक दिल छू लेने वाली रील शेयर की, जिसमें दोनों के साथ बिताए पलों की तस्वीरें और वीडियो थे. इस पोस्ट के ज़रिए कीर्ति ने पहली बार पब्लिकली अपने रिश्ते को स्वीकार किया. रोमांटिक तस्वीरों के साथ एक वीडियो शेयर कर एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया है, जिसके बाद से यह खबर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई.

कीर्ति कुल्हारी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया पोस्ट - देखें पोस्ट

View this post on Instagram A post shared by Kirti Kulhari (@iamkirtikulhari)

नए साल 2026 की पोस्ट ने हलचल मचा दी

इंस्टाग्राम रील में कार सेल्फी, ट्रैवल के पल और साथ बिताए पलों के कैंडिड क्लिप शामिल थे. पोस्ट को कैप्शन देते हुए कीर्ति ने लिखा, 'एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है… #happynewyear happy2026 सभी को…' वीडियो तेजी से वायरल हो गया और फैंस ने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की बाढ़ ला दी. एक यूज़र ने लिखा, 'एक दूसरी दुनिया में मिहिर और अंजना,' जो उनके फोर मोर शॉट्स प्लीज! किरदारों का जिक्र था, जबकि दूसरे ने कमेंट किया, 'वाह… आप दोनों के लिए खुश हूं!'

डेटिंग की अफवाहें

कीर्ति और राजीव के रिश्ते को लेकर अटकलें पिछले साल शुरू हुई थीं, जब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर उनके साथ कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. उस समय दोनों चुप रहे, लेकिन अब नए साल की पोस्ट ने इन अफवाहों की पुष्टि कर दी है. कीर्ति पहले साहिल सहगल से शादीशुदा थीं. अप्रैल 2021 में, उन्होंने शादी के पांच साल बाद अपने अलग होने की घोषणा की, और लिखा कि उन्होंने 'कागजों पर नहीं, बल्कि जिंदगी में' अलग होने का फैसला किया है, और यह भी कहा कि वह भावनात्मक रूप से ठीक हैं.