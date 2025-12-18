मुंबई, 18 दिसंबर: मुंबई के साकीनाका में एक हैरान कर देनेवाला वीडियो सामने आया है. जिसमें एक ही बाइक पर 7 लोग सवार दिखे. साकी नाका इलाके में शाम के भारी ट्रैफिक के बीच सात युवकों को एक ही मोटरसाइकिल पर खतरनाक तरीके से सवारी करते हुए कैमरे में कैद किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक होंडा यूनिकॉर्न पर सात युवक लदे हुए हैं. स्थिति इतनी खतरनाक थी कि एक युवक लगभग हवा में लटका हुआ था और संतुलन बनाए रखने के लिए दूसरों को पकड़े हुए था. भीड़भाड़ वाली सड़क पर यह ग्रुप जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा था, वह न केवल उनके लिए बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता था. वीडियो वायरल होने के बाद नेटिज़न्स ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. लोगों ने इसे 'सड़क सुरक्षा का मखौल' बताया है. सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि इस तरह के लापरवाह कृत्य से न सिर्फ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हुआ है, बल्कि यह कानून-व्यवस्था को भी खुली चुनौती है. यह भी पढ़ें: Thar On Railway Track: दीमापुर रेलवे ट्रैक पर महिंद्रा थार लाने वाला ड्राइवर गिरफ्तार, टला बड़ा हादसा

साकी नाका की सड़कों पर युवकों का जानलेवा स्टंट

