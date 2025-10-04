Vivo V60e 5G India Launch: Vivo भारत में 7 अक्टूबर 2025 को अपने नए स्मार्टफोन Vivo V60e 5G को लॉन्च करने जा रहा है. कंपनी का दावा है कि यह फोन भारतीय बाजार में AI Festive Portrait फीचर के साथ आएगा, जो सेल्फी और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को एक नए लेवल पर ले जाएगा. इस फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP वाइड-एंगल कैमरा और 50MP Eye AF सेल्फी कैमरा मिलेगा. इसमें 6,500mAh की बड़ी बैटरी होगी, जो 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. Vivo V60e 5G में IP68/69 रेटिंग, Funtouch OS 15 और पांच साल के OS एवं सिक्योरिटी अपडेट्स उपलब्ध होंगे. फोन MediaTek Dimensity 7360-Turbo प्रोसेसर पर काम करेगा और AI Captions, Gemini AI जैसे AI-पावर्ड फीचर्स के साथ लैस होगा.

भारत में इसकी कीमत 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 28,749 रुपये से शुरू हो सकती है, जबकि 12GB+256GB वेरिएंट 32,749 रुपये में उपलब्ध होने की संभावना है.

7 अक्टूबर 2025 को लॉन्च होगा Vivo V60e 5G

Every festival teaches us something about time, how it moves, how it lingers, how it becomes memory. But memories? They deserve more. The upcoming vivo V60e is designed in that spirit. ✨ With India’s First AI Festival Portrait, even ordinary frames glow with the magic of… pic.twitter.com/BNTbvz46ra — vivo India (@Vivo_India) October 4, 2025

