iQOO 15 से लेकर OnePlus 15 और Realme GT 8 Pro तक, अक्टूबर 2025 में धमाल मचाने आ रहे नए Smartphone, देखें कौन-कौन से होंगे लॉन्च

Smartphone Launches in October 2025: सितंबर 2025 स्मार्टफोन लॉन्च के लिहाज से बेहद खास रहा. iPhone 17 सीरीज, Xiaomi 17 सीरीज, Samsung Galaxy S25 FE और OPPO Reno 14 दिवाली एडिशन जैसे कई दमदार फोन बाजार में आए. अब, टेक लवर्स की नजर अक्टूबर 2025 पर है, क्योंकि कई प्रमुख ब्रांड इस महीने अपने लेटेस्ट मॉडल लॉन्च करने के लिए तैयार हैं. आइए एक नजर इन स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत पर भी डालते हैं, जो अगले महीने से बाजार में बेचे जाने वाले हैं.

iQOO 15

iQOO 15 स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट द्वारा संचालित होगा. इसमें 7,000mAh की बैटरी, 100W फास्ट चार्जिंग और ट्रिपल 50MP कैमरा सेटअप होने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 2K LTPO Samsung OLED डिस्प्ले और IP69 रेटिंग भी होगी. भारत में इसकी शुरुआती कीमत लगभग ₹70,000 हो सकती है.

OnePlus 15

OnePlus 15 अपने नए कैमरा मॉड्यूल और दमदार फीचर्स के साथ धूम मचा रहा है. इसमें 165Hz डिस्प्ले, ऑक्सीजनOS 16, 7,300mAh की बैटरी और 120W चार्जिंग होने की उम्मीद है. कैमरे में 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी शामिल हो सकता है. इसकी कीमत लगभग ₹70,000 होने का अनुमान है.

Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर के साथ आएगा. इसमें 7,000mAh की बैटरी, 120W चार्जिंग और 200MP का टेलीफोटो कैमरा होने की अफवाह है. फोन में 6.78-इंच का AMOLED 2K पैनल और 165Hz रिफ्रेश रेट भी होगा. भारत में इसकी कीमत लगभग ₹65,000 हो सकती है.

Vivo X300 series

वीवो X300 और X300 प्रो मीडियाटेक डाइमेंशन 9500 चिपसेट के साथ लॉन्च होंगे. ZEISS कैमरा सिस्टम, 200MP का प्राइमरी लेंस और 144Hz AMOLED डिस्प्ले इसके प्रमुख फीचर्स होंगे. इस सीरीज की कीमत ₹70,000 से ज्यादा होने की उम्मीद है.

Oppo Find X9 series

Oppo Find X9 और X9 प्रो में डाइमेंशन 9500 प्रोसेसर और 120Hz OLED डिस्प्ले होगा. X9 प्रो में 200MP कैमरा और 7,500mAh की बैटरी होने की उम्मीद है, जबकि X9 में 7,025mAh की बैटरी होगी. इनकी कीमत ₹80,000 से ज्यादा हो सकती है.

Samsung Galaxy Tri-Fold

सैमसंग का गैलेक्सी ट्राई-फोल्ड स्मार्टफोन सबसे बड़ा सरप्राइज हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 9.9 इंच का डिस्प्ले होगा और इसकी कीमत लगभग ₹2.46 लाख होगी.

कुल मिलाकर, अक्टूबर 2025 भी टेक लवर्स के लिए एक बेहद रोमांचक साल होने वाला है.