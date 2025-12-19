Viral Video: कर्नाटक (Karnataka) के बेंगलुरु (Bengaluru) में एक परेशान करने वाली घटना में, एक आदमी बच्चे को लात मारते हुए कैमरे में कैद हो गया. वायरल क्लिप (Viral Clip) में आरोपी एक पांच साल के लड़के को लात मारते हुए दिख रहा है, जब बच्चा अपनी दादी के घर के पास खेल रहा था. इस घटना का एक CCTV फुटेज भी सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो गया है. यह घटना रविवार, 14 दिसंबर को हुई। वायरल क्लिप में दिख रहा है कि आदमी बच्चे को जोर से लात मारता है, जिससे बच्चा घायल हो जाता है. इसके बाद वह मौके से भागता हुआ दिख रहा है. बताया जा रहा है कि यह घटना त्यागराजनगर इलाके में हुई, और बच्चे की पहचान नेव जैन के रूप में हुई है. बच्चे की मां, दीपिका जैन, की शिकायत के बाद, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान रंजन के रूप में हुई है. आरोपी को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया. ऑनलाइन कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें आरोपी इलाके में कई बच्चों, जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं, पर हमला करते हुए दिख रहा है. यह भी पढ़ें: Kolhapur: छोटे बच्चों के साथ सीनियर छात्रों ने की जमकर मारपीट, बेल्ट, बैट और लात घूसों से बेरहमी से पीटा, कोल्हापुर के हॉस्टल से आया VIDEO सामने

बेंगलुरु में बच्चे पर हमला करते हुए एक आदमी कैमरे में कैद हुआ

A five-year-old boy was allegedly assaulted by a passerby in Bengaluru’s #Thyagarajanagar area, with CCTV footage capturing the incident. Police arrested the accused, who was later released on bail, and further investigation is underway. #Bengaluru #Banashankari pic.twitter.com/eWeZpN9nIC — Madhuri Adnal (@madhuriadnal) December 19, 2025

कर्नाटक के बेंगलुरु में सड़क पर खेल रहे नाबालिग लड़के को एक आदमी ने लात मारी

Man Arrested for Kicking Child Playing on Road in Bengaluru Bengaluru The Banashankari Police have arrested a 35 year old man after CCTV footage showed him kicking a five year old boy who was playing outside his house in Thyagarajanagar, South Bengaluru. The accused,… pic.twitter.com/O2oXRstwdd — Yasir Mushtaq (@path2shah) December 19, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)