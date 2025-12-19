Viral Video: कर्नाटक (Karnataka) के बेंगलुरु (Bengaluru) में एक परेशान करने वाली घटना में, एक आदमी बच्चे को लात मारते हुए कैमरे में कैद हो गया. वायरल क्लिप (Viral Clip) में आरोपी एक पांच साल के लड़के को लात मारते हुए दिख रहा है, जब बच्चा अपनी दादी के घर के पास खेल रहा था. इस घटना का एक CCTV फुटेज भी सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो गया है. यह घटना रविवार, 14 दिसंबर को हुई। वायरल क्लिप में दिख रहा है कि आदमी बच्चे को जोर से लात मारता है, जिससे बच्चा घायल हो जाता है. इसके बाद वह मौके से भागता हुआ दिख रहा है. बताया जा रहा है कि यह घटना त्यागराजनगर इलाके में हुई, और बच्चे की पहचान नेव जैन के रूप में हुई है. बच्चे की मां, दीपिका जैन, की शिकायत के बाद, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान रंजन के रूप में हुई है. आरोपी को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया. ऑनलाइन कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें आरोपी इलाके में कई बच्चों, जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं, पर हमला करते हुए दिख रहा है. यह भी पढ़ें: Kolhapur: छोटे बच्चों के साथ सीनियर छात्रों ने की जमकर मारपीट, बेल्ट, बैट और लात घूसों से बेरहमी से पीटा, कोल्हापुर के हॉस्टल से आया VIDEO सामने

बेंगलुरु में बच्चे पर हमला करते हुए एक आदमी कैमरे में कैद हुआ

कर्नाटक के बेंगलुरु में सड़क पर खेल रहे नाबालिग लड़के को एक आदमी ने लात मारी

