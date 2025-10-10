Kolhapur: छोटे बच्चों के साथ सीनियर छात्रों ने की जमकर मारपीट, बेल्ट, बैट और लात घूसों से बेरहमी से पीटा, कोल्हापुर के हॉस्टल से आया VIDEO सामने

Credit-(X,@Gani5787)

कोल्हापुर, महाराष्ट्र: हॉस्टल (Hostel) में सीनियर छात्रों के द्वारा जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग और मारपीट की घटनाएं आएं दिन सामने आती है. अब ऐसी ही एक घटना कोल्हापुर जिले से सामने आई है. जहांपर एक हॉस्टल में सीनियर छात्रों ने छोटे छात्रों की जमकर पिटाई की. ये घटना कोल्हापुर जिले के तलसंडे के एक हॉस्टल की बताई जा रही है. यहांपर कुछ सीनियर छात्र (Senior Student) जूनियर छात्रों के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहे है. यहांपर ये छात्र बेल्ट से, बैट से और फिर डंडे से बेरहमी से जूनियर छात्रों को पीट रहे है. इस पिटाई के दौरान कुछ छात्र रो भी रहे है. बताया जा रहा है की इस मारपीट में एक छात्र घायल भी हुआ है.

इस वीडियो (Video) के सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद छात्रों के परिजनों के होश उड़ गए है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @Gani5787 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Gujarat Shocker: गुजरात के स्कूल हॉस्टल में छात्र से मारपीट का वीडियो वायरल अभिभावकों का फूटा गुस्सा

जूनियर छात्रों के साथ मारपीट

बेरहमी से मारपीट

'साम टीवी ' की रिपोर्ट के मुताबिक़ ये घटना कोल्हापुर (Kolhapur) जिले के हातकणंगले तालुका के तलसंडे गांव की बताई जा रही है.यहां एक हॉस्टल में कुछ सीनियर छात्रों ने नाबालिग छात्रों को बेल्ट, बैट और डंडों से पीटा.मारपीट में घायल छात्र को तत्काल उपचार के लिए सीपीआर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.पुलिस ने इस घटना की जानकारी दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है.हालांकि, हॉस्टल प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और अभिभावकों में आक्रोश फैल गया है.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उठाया मामला

इस घटना के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मामला उठाया है.मनसे ने कहा कि वह पहले से ही कोल्हापुर (Kolhapur) जिले में चल रहे अनधिकृत हॉस्टलों के खिलाफ आवाज उठा रही थी.पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन और स्कूल मैनेजमेंट ने इस घटना पर गंभीर कार्रवाई नहीं की, तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा.