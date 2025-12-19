सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की बड़ी बेइज्जती! 24,000 से ज्यादा पाकिस्तानी भिखारियों को देश से बाहर निकाला

भिखारी/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pexels)

सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की बड़ी बेइज्जती हुई हैं. पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) के महानिदेशक रिफ़त मुख्तार राजा ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की स्थायी समिति को बताया कि सऊदी अरब ने इस साल लगभग 24,000 पाकिस्तानी नागरिकों को “भीख मांगने” के आरोप में देश से Deport (निकाल) कर दिया है.

सऊदी अरब ने क्या कहा

उनका कहना है कि इन लोगों ने उमराह या टूरिस्ट वीज़ा का दुरुपयोग कर सऊदी अरब के पवित्र शहरों जैसे मक्का और मदीना के आसपास भीख मांगने जैसी गतिविधियों में संलिप्तता दिखाई, जो वहाँ की स्थानीय नीतियों के खिलाफ है और सऊदी अधिकारियों के लिए चिंता का कारण बना. यह भी पढ़े: Viral Video: भीख मांगकर अमीर बनी पाकिस्तानी लड़की, लोगों को बताती थी झूठी कहानी, मलेशिया में खड़ा किया खुद का एंपायर

FIA ने क्या कहा

FIA ने यह भी बताया कि…अलग‑अलग देशों ने इस तरह के मामलों में पाकिस्तानियों को वापस भेजा है. इस साल सऊदी अरब अकेले 24,000 पाकिस्तानियों को भिखारी होने के आरोप में डिपोर्ट कर चुका है. इसके अलावा, अन्य देशों ने भी इसी तरह के मामलों में पाकिस्तानी नागरिकों को उसी तरह वापस भेजा है.

कुछ रिपोर्टों में यह संख्या और भी अधिक बताई जा रही है कि सऊदी अरब ने कुल मिलाकर लगभग 56,000 पाकिस्तानी भिखारियों को इस साल निकाल दिया है, लेकिन FIA ने संसद में जो आंकड़ा दिया है वह लगभग 24,000 की संख्या पर केंद्रित है.

विशेषज्ञों ने क्या कहा

विशेषज्ञों का मानना है कि वीज़ा दुरुपयोग, नकली दस्तावेज़ और अवैध प्रवास की कोशिशें इन Deportations का मुख्य कारण बन रही हैं.