Babar Azam Trolled During The National T20 Cup 2025: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर होने के बाद नेशनल टी20 कप 2025 से दमदार वापसी की कोशिश की. दाएं हाथ के बल्लेबाज बाबर ने 18 मार्च (मंगलवार) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में कराची व्हाइट्स के खिलाफ लाहौर ब्लूज की ओर से मुकाबला खेला. हालांकि, बाबर की यह वापसी खास नहीं रही. स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने 17 गेंदों पर 22 रन बनाए, जिसमें तीन चौके शामिल थे. लाहौर ब्लूज को जीत के लिए 172 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन बाबर के जल्दी आउट होने से टीम को झटका लगा. बाबर आजम के खराब प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया. मैच के दौरान बाबर आज़म के लिए लाहौर का स्टेडियम पूरा खाली रहा. पाकिस्तान के इस दिग्गज बल्लेबाज को लेकर फैंस ने जमकर मजाक उड़ाया.

लाहौर का स्टेडियम रहा खाली, जमकर ट्रोल हुए बाबर आजम

An empty stadium in Lahore for Babar Azam during the National T20 Cup 🥲#NationalT20 #BabarAzam #NationalT20Cup pic.twitter.com/GaPUo4tUEq

— CricFollow (@CricFollow56) March 18, 2025