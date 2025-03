New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team 2nd T20I 2025: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज यानी 18 मार्च को डुनेडिन (Dunedin) के यूनिवर्सिटी ओवल स्टेडियम (University Oval) में खेला गया. इस मैच में कीवी टीम पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया. इस मैच के तीसरे ओवर में न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सीफ़र्ट ने शाहीन अफरीदी को एक ओवर में 4 छक्के जेड और ओवर से कुल 26 रन बटोरे. खास बात यह है शाहीन अफरीदी ने इससे पहले मैच का पहला ओवर टिम सीफ़र्ट को मैडन फेका था. लेकिन इसके बाद जब वह तीसरा ओवर लेकर आए तो टिम सीफ़र्ट उनके ऊपर टूट पड़े. नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम को 136 रन टारगेट दिया था. जवाब में कीवी टीम ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया.

Seifert has 7 letters, so does Maximum 🤌



Tim Seifert took Shaheen Afridi to the cleaners in his second over, smashing four sixes in it 🤯#NZvPAK pic.twitter.com/F5nFqmo7G6— FanCode (@FanCode) March 18, 2025