Shan Masood Appointed Director of International Cricket by PCB: हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है. यह नियुक्ति उस समय हुई है जब पाकिस्तान ने शान मसूद की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ 1-1 से ड्रॉ की. अपने नए पद पर शान मसूद अब राष्ट्रीय टीम के लॉजिस्टिक्स संचालन, बजट प्रबंधन, आईसीसी बैठकों की तैयारियों, केंद्रीय अनुबंधों (सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स) के कार्यान्वयन और सीनियर तथा आयु वर्ग की टीमों के भविष्य के दौरों की योजना बनाने की जिम्मेदारी संभालेंगे.

पीसीबी ने शान मसूद को नियुक्त किया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का निदेशक

BREAKING: Pakistan's Test captain, Shan Masood has been appointed as Director of International Cricket at Pakistan Cricket Board (PCB) pic.twitter.com/QNyIMaP0kO — ProSports (@ProSportsStudio) October 24, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)