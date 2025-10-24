Shan Masood Appointed Director of International Cricket by PCB: हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है. यह नियुक्ति उस समय हुई है जब पाकिस्तान ने शान मसूद की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ 1-1 से ड्रॉ की. अपने नए पद पर शान मसूद अब राष्ट्रीय टीम के लॉजिस्टिक्स संचालन, बजट प्रबंधन, आईसीसी बैठकों की तैयारियों, केंद्रीय अनुबंधों (सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स) के कार्यान्वयन और सीनियर तथा आयु वर्ग की टीमों के भविष्य के दौरों की योजना बनाने की जिम्मेदारी संभालेंगे.

