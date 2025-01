New Ola S1X, S1X+ Launched in India: ओला ने लॉन्च की अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक; हल्के चेसिस, पावरफुल बैटरी और नए मोटर डिजाइन के साथ उपलब्ध, जानें कीमत, और स्पेसिफिकेशन के बारे में सबकुछ (Watch Video)

New Ola S1X, S1X+ Launched in India: ओला इलेक्ट्रिक ने भारतीय बाजार में अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर S1X और S1X+ लॉन्च कर दिए हैं. ये स्कूटर पुराने मॉडल की जगह लेंगे और आज से ही बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. कंपनी का दावा है कि इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में हल्का चेसिस, दमदार बैटरी और नए मोटर डिजाइन के साथ सबकुछ नया है. ओला इलेक्ट्रिक ने संभवतः लागत बचाने के लिए इस स्कूटर पर चेन ड्राइव का इस्तेमाल करने का फैसला किया है.

इसमें इंटीग्रेटेड MCU के साथ मिड-ड्राइव मोटर है. यह स्कूटर अब ब्रेक बाय वायर टेक से लैस है. इसमें मानक के तौर पर फ्रंट डिस्क ब्रेक है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सेगमेंटेड LCD ट्रीटमेंट है.

Get ready for the Next Level of Electric Innovation! #OlaNextLevel https://t.co/0yV74xvKwn

— Ola Electric (@OlaElectric) January 31, 2025