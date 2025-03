SRH Pre-Season Camp: सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2025 की नीलामी में अपनी आक्रामक टीम को बरकरार रखने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने अभिषेक शर्मा को रिटेन किया है और साथ ही ईशान किशन को भी टीम में शामिल किया है. दो आक्रामक बाएं हाथ के स्ट्रोकप्लेयर निश्चित रूप से SRH के शीर्ष क्रम में विस्फोटक शक्ति जोड़ेंगे. ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम इंडिया का खेल देखने दुबई गए अभिषेक 06 मार्च को प्री-सीजन कैंप में शामिल हुए. उनके साथ ईशान किशन भी शामिल हुए.

SRH कैंप में शामिल हुए अभिषेक शर्मा

SRH कैंप में ईशान किशन

