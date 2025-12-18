Aaj Ka Mausam, 18 December 2025: भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने बुधवार, 17 दिसंबर को बताया कि 18 से 22 दिसंबर के बीच उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में तड़के/सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा (Dense Fog) छाए रहने की संभावना है. वहीं, 18 से 21 दिसंबर के दौरान उत्तराखंड के अलग-अलग इलाकों में भी घने कोहरे की स्थिति बन सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, 18 से 22 दिसंबर के बीच पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है. इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, बिहार और झारखंड में 18 से 20 दिसंबर के बीच अलग-अलग इलाकों में घने कोहरे की संभावना जताई गई है.

IMD ने यह भी कहा है कि 18 और 19 दिसंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में शीतलहर (कोल्ड वेव) की स्थिति रहने की पूरी संभावना है. वहीं, महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों में 21 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. इस बीच, मौसम पूर्वानुमान सेवा विंडी (Windy) के मुताबिक आज, 18 दिसंबर को मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु में बारिश की कोई संभावना नहीं है. इसी तरह गुरुवार को हैदराबाद, कोलकाता और शिमला में भी बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, December 17: बिहार में शीतलहर, दक्षिण में बारिश का अनुमान, जानें दिल्ली-मुंबई समेत सभी बड़े शहरों में आज के मौसम का हाल

