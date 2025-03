UPW-W vs MI-W WPL 2025 Live Toss & Scorecard: मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, यूपी वारियर्स को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, देखिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

UP Warriorz (WPL) vs Mumbai Indians (WPL): यूपी वारियर्स (WPL) बनाम मुंबई इंडियंस(WPL) महिला प्रीमियर लीग 2025 का 16वां मुकाबला 06 मार्च(गुरुवार) को लखनऊ(Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम(Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में खेला जाएगा. मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला की हैं, वही, यूपी वारियर्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला हैं. हरमनप्रीत कौर ने बताया कि भारत पहले गेंदबाजी करेगा, पिछली मैच में मिली सीम मूवमेंट को देखते हुए. उन्होंने अमनजोत और संस्कृति की सराहना की और एक बदलाव की घोषणा की. परुनिका सिसोदिया जिन्तिमणि कलिता की जगह टीम में आई हैं. यह भी पढ़ें: महिला प्रीमियर लीग में यूपी वारियर्स से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस, इन दिग्गजों के साथ बनाएं अपनी ड्रीम11 विनिंग फैंटेसी टीम

यहां देखिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

यूपी वारियर्स (WPL): ग्रेस हैरिस, किरण नवगिरे, जॉर्जिया वोल, वृंदा दिनेश, दीप्ति शर्मा (कप्तान), श्वेता सहरावत, उमा छेत्री (डब्ल्यू), चिनेले हेनरी, सोफी एक्लेस्टोन, गौहर सुल्ताना, क्रांति गौड़

