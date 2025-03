Barsana Holi 2025: मथुरा के राधा रानी मंदिर में खेली गई लड्डू और लट्ठमार होली, Video में देखें भक्तों का उत्साह

मथुरा: होली का त्योहार भले ही पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता हो, लेकिन मथुरा के बरसाना की होली का रंग ही अलग होता है. गुरुवार को श्री राधा रानी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने लड्डू होली और लट्ठमार होली खेलकर इस अद्भुत परंपरा को जीवंत कर दिया. बरसाना होली को लेकर एक भक्त ने कहा, "यह छठी बार है जब मैं यहां होली खेलने आया हूं. एक बार अगर कोई यहां होली खेल ले, तो फिर वह कहीं और जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता!"

बरसाना होली से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है. माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने देखा कि उनकी त्वचा का रंग सांवला है और राधा जी का रंग गोरा है, तो वह उदास हो गए. इस पर माता यशोदा ने उन्हें राधा और गोपियों को रंगने की सलाह दी. कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना पहुंचे और राधा व गोपियों पर रंग डालने लगे. इस खेल में गोपियों ने भी उन्हें डंडों (लाठियों) से छेड़ने का मजेदार तरीका अपनाया, जो बाद में ‘लट्ठमार होली’ के रूप में प्रसिद्ध हो गया.

