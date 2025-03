उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री राधा रानी मंदिर में आज 6 मार्च को प्रसिद्ध बरसाना होली मनाई गई. मथुरा और बरसाना में होली मनाने के लिए भक्त इकठ्ठा हो रहे हैं. इस जीवंत त्योहार को "लड्डू होली" और "लट्ठ मार होली" के नाम से भी जाना जाता है. मथुरा में होली 2025 बेमिसाल उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जाती है! भगवान राधा कृष्ण की पवित्र भूमि मथुरा में भव्य होली कार्यक्रम का अनुभव करने के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है. क्या यह मंत्रमुग्ध करने वाला नहीं है? होली भारत में वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और इसे भगवान कृष्ण का पसंदीदा त्योहार माना जाता है. उत्सव में शामिल हों और अविस्मरणीय यादें बनाएं. यह भी पढ़ें: Braj’s Holi Schedule 2025: बृज की दिव्य होलिकोत्सव में शामिल होने की योजना बना रहे हैं तो यही बेहतर समय है! देखें पूरा शेड्यूल!

