बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति, उद्योगपति राज कुंद्रा ने हाल ही में वृंदावन में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया. इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह जोड़ा महाराज से विनम्रतापूर्वक पूछता हुआ दिखाई देता है, "आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए."वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज उन्हें जीवन में "किसी भी प्रकार का नशा न करने" की सलाह देते हैं. शिल्पा शेट्टी ने 'राधा' नाम के जप की प्रक्रिया और उसके महत्व को लेकर प्रश्न किया, जिस पर महाराज ने इसका गहन आध्यात्मिक अर्थ समझाया और बताया कि यह जप कैसे जीवन की कठिनाइयों को सहजता से पार करने में सहायक होता है. यह भी पढ़ें: How to Meet Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज से कैसे मिले? यहां जानें आश्रम का पता और बुकिंग से जुड़ी सभी जानकारी

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने प्रेमानंद जी महाराज से की मुलाक़ात

View this post on Instagram

