How to Meet Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज से कैसे मिले? यहां जानें आश्रम का पता और बुकिंग से जुड़ी सभी जानकारी

प्रेमानंद महाराज (Photo : Wikimedia Commons)

श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, जिन्हें आदरपूर्वक प्रेमानंद जी महाराज(Premanand Maharaj) के नाम से जाना जाता है, वृंदावन की श्री राधावल्लभ परंपरा के एक अत्यंत सम्मानित संत हैं. वे श्री राधा रानी के प्रति अपने निस्वार्थ प्रेम, सरल जीवनशैली, और श्रीमद्भगवद्गीता पर आधारित अपने गूढ़ और भावपूर्ण प्रवचनों के लिए पूरे भारत सहित विदेशों में भी विख्यात हैं. उनके शब्दों और शिक्षाओं ने हज़ारों लोगों के जीवन को आध्यात्मिक रूप से छुआ और प्रेरित किया है.महाराज जी वृंदावन के शांत परिक्रमा मार्ग पर स्थित श्री हित राधा केलि कुंज आश्रम में निवास करते हैं. यह आश्रम आध्यात्मिक शांति, भक्ति और राधा नाम की मधुरता से भरा हुआ एक पवित्र स्थान है. हर दिन, देश-विदेश से भक्तजन महाराज जी के दर्शन, उनके आध्यात्मिक प्रवचनों (एकांत वार्तालाप) को सुनने, और आंतरिक शांति का अनुभव करने के लिए वहां पहुंचते हैं.

हालाँकि, बहुत से लोगों को यह स्पष्ट नहीं है कि, महाराज जी के दर्शन के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लें? आश्रम का समय क्या है? टोकन की प्रक्रिया और उसकी कीमत क्या है? इन्हीं सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, इस लेख में हम आपको सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे, ताकि आप अपने वृंदावन यात्रा को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित बना सकें.

प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कैसे करें

आगंतुकों के लिए आश्रम का समय

ऑनलाइन या ऑफलाइन दर्शन कैसे बुक करें

टोकन की कीमत और अन्य महत्वपूर्ण विवरण

यदि आप वृंदावन जाने की योजना बना रहे हैं या प्रेमानंद जी महाराज से मिलना चाहते हैं, तो यह मार्गदर्शिका आपको पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट और आसान तरीके से समझने में मदद करेगी.

प्रेमानंद जी महाराज कौन हैं?

1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक छोटे से गांव में जन्मे महाराज जी ने 13 साल की छोटी उम्र में सांसारिक जीवन त्याग दिया. उन्होंने पवित्र शारंगति मंत्र प्राप्त करके राधावल्लभ संप्रदाय में प्रवेश किया और बाद में अपने सद्गुरु, श्री हित गौरंगी शरण जी महाराज (बड़े गुरुजी) से निज मंत्र प्राप्त किया. उनकी शिक्षाएँ सहचरी भाव, नित्य विहार रस और सनातन धर्म के सार पर केंद्रित हैं.

प्रेमानंद जी महाराज दर्शन बुकिंग प्रक्रिया (ऑफ़लाइन और ऑनलाइन)

वृंदावन आश्रम में आने वाले भक्तों की बढ़ती संख्या के कारण, प्रेमानंद जी महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन या उनसे व्यक्तिगत बातचीत केवल पूर्व पंजीकरण या टोकन संग्रह के माध्यम से ही संभव है. एक शांतिपूर्ण और सार्थक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाना महत्वपूर्ण है.

क्या ऑनलाइन दर्शन बुकिंग उपलब्ध है?

वर्तमान में, प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए कोई आधिकारिक ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था नहीं है. हालांकि, भक्त आधिकारिक वेबसाइट पर एक सरल संपर्क फ़ॉर्म भरकर अपनी रुचि दिखा सकते हैं.

फॉर्म भरने के लिए इन चरणों का पालन करें:

आधिकारिक वेबसाइट https://vrindavanrasmahima.com पर जाएं. गतिविधियाँ अनुभाग में सूचीबद्ध 'दर्शन' टैब पर जाएं. आप जिस प्रकार के दर्शन करना चाहते हैं, उसे चुनें: भाव दर्शन श्रृंगार दर्शन वाणी पथ दर्शन अपना नाम, मोबाइल नम्बर और अपनी यात्रा का कारण दर्ज करें. फ़ॉर्म जमा करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें.

महत्वपूर्ण सूचना: फ़ॉर्म भरना केवल आपकी रुचि दर्शाता है. दर्शन टोकन की वास्तविक पुष्टि आश्रम में ही, उपलब्धता और समय-सारिणी के आधार पर की जाती है. इस प्रक्रिया से आश्रम को भारी भीड़ का प्रबंधन करने और प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन आश्रम के शांतिपूर्ण आध्यात्मिक वातावरण को बनाए रखने में मदद मिलती है, जिसके लिए यह आश्रम जाना जाता है.

प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन और व्यक्तिगत मुलाकात कैसे करें

आश्रम में सुबह जल्दी पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि वहां जल्दी भीड़ हो जाती है. टोकन वितरण आमतौर पर सुबह 9:30 बजे के आसपास शुरू होता है, और ये अगले दिन के दर्शन के लिए होते हैं. इसलिए, समय पर पहुंचना और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार रहना सबसे अच्छा है.

आपको अपने साथ एक वैध आधार कार्ड लाना होगा, क्योंकि टोकन लेने की प्रक्रिया के दौरान इसकी आवश्यकता होती है. ध्यान रखें, दर्शन की व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि कितने लोग आ रहे हैं, और महाराज जी के स्वास्थ्य और कार्यक्रम पर भी. चूँकि प्रतिदिन बहुत सारे भक्त आते हैं, इसलिए समय बहुत सीमित है.

यदि आप गहन आध्यात्मिक सहायता की तलाश में हैं या अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप एकांतिक वार्तालाप नामक सत्र का अनुरोध कर सकते हैं. यह महाराज जी के साथ एक विशेष आमने-सामने की आध्यात्मिक बातचीत है. यह एक दुर्लभ अवसर है, और समय की कमी के कारण प्रतिदिन केवल कुछ ही भक्तों का चयन किया जाता है.

श्री हित राधा केली कुंज आश्रम दैनिक कार्यक्रम - प्रेमानंद जी महाराज दर्शन समय

Activity Time Morning Satsang by Maharaj Ji 04:10 AM – 05:30 AM Mangla Aarti and Van Vihar Radhavallabh tradition tour 05:30 AM – 06:30 AM Hit Chaurasi Path (Mon, Wed, Thu, Sat, Sun) 06:30 AM – 08:15 AM Radha Sudhanidhi Path (Tue, Fri) 06:30 AM – 08:15 AM Shringar Aarti, Bhakt Namavali, Radha Naam Sankirtan 08:15 AM – 09:15 AM Break for Seva and Personal Devotion 09:15 AM – 04:00 PM Dhup Aarti 04:00 PM – 04:15 PM Evening Vani Path (Scripture Reading) 04:15 PM – 05:35 PM Bhakt Charitra (Life Stories of Devotees) Spiritual travel guide 05:35 PM – 06:00 PM Sandhya Aarti 06:00 PM – 06:15 PM

नोट: सुबह का शास्त्र पाठ सप्ताह के दिन के आधार पर बदलता रहता है, हित चौरासी पाठ सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को पढ़ा जाता है; जबकि राधा सुधानिधि पाठ मंगलवार और शुक्रवार को पढ़ा जाता है.

प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड (आश्रम द्वार पर टोकन पंजीकरण के लिए अनिवार्य)

ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म की मुद्रित प्रति (वैकल्पिक लेकिन सुगम प्रवेश के लिए अनुशंसित)

एकांतिक वार्तालाप (एकल बैठक) के लिए व्यक्तिगत प्रश्न (यदि कोई हों) केवल पहले से निर्धारित होने पर ही अनुमति है.

श्री हित राधा केली कुंज आश्रम का पता और फोन नम्बर

Information Type Details Ashram Name Shri Hit Radha Keli Kunj Location Parikrama Marg, Varaha Ghat, Opposite Bhaktivedanta Hospice, Vrindavan, UP – 281121 Email Address info@vrindavanrasmahima.com Official Website www.vrindavanrasmahima.com YouTube Channel @BhajanMarg

श्री हित राधा केलि कुंज आश्रम में आना और प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग एवं आरती में भाग लेना एक आत्मिक-समृद्धिदायक अनुभव है. श्रीमद्भागवत गीता और राधावल्लभ संप्रदाय पर आधारित उनकी शिक्षाएँ सभी आयुवर्ग के साधकों को गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं. वृंदावन की पावन भूमि में दैनिक दर्शन और आध्यात्मिक दिनचर्या शांति, भक्ति और दिव्य ज्ञान प्रदान करती है.