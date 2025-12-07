Pilibhit Shocker: इंस्टाग्राम पर अपलोड किए 26 चाइल्ड पोर्न वीडियो, आरोपी युवक गिरफ्तार; गंभीर धाराओं में केस दर्ज

Photo- Pixabay

Pilibhit Cyber Crime Case: पीलीभीत जिले के सेहरामऊ उत्तरी इलाके में सोशल मीडिया पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री अपलोड करने का गंभीर मामला सामने आया है. साइबर क्राइम मुख्यालय उत्तर प्रदेश को गृह मंत्रालय के साइबर पोर्टल पर मिली सूचना के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई. जांच में सामने आया कि इंस्टाग्राम पर कुल 26 अश्लील वीडियो अपलोड किए गए थे, जिनमें नाबालिग जुड़े हुए थे.

साइबर टिपलाइन रिपोर्ट ने खोली परतें

यह मामला NCMEC साइबर टिपलाइन रिपोर्ट के जरिए सामने आया था. इंस्टाग्राम कंपनी ने भी अपनी ओर से अकाउंट से जुड़े लॉग्स और पूरी रिपोर्ट पुलिस को उपलब्ध कराई. इसके बाद संदिग्ध अकाउंट की पहचान करना आसान हो गया. साइबर टीम के मुताबिक, जिस यूजर आईडी से वीडियो डाले गए, उसका नाम "vrat5232" है.

आरोपी की पहचान और पता

इंस्टाग्राम से मिली जानकारी के अनुसार, यह अकाउंट मोबाइल नंबर 81273XXXXX से बनाया गया था. जांच में पता चला कि यह नंबर रितिक शुक्ला के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो ग्राम महुआगुंदे, थाना सेहरामऊ उत्तरी का रहने वाला है. साइबर मुख्यालय को मिले डिजिटल सबूत साफ बताते हैं कि इसी अकाउंट से 26 अवैध वीडियो पोस्ट किए गए थे.

पुलिस ने दर्ज किया केस

गढ़वा खेड़ा चौकी इंचार्ज संतोष कुमार की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि रिपोर्ट मिलने के बाद तुरंत मामला दर्ज कर लिया गया और अब आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी इस केस की गहराई से जांच कर रहे हैं.

सरकार की सख्त निगरानी

बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री पर सरकार पहले से ही कड़ी कार्रवाई कर रही है. ऐसे मामलों को लेकर साइबर एजेंसियां चौबीसों घंटे निगरानी कर रही हैं. इस घटना के बाद इलाके में लोगों में भी जागरूकता बढ़ी है और पुलिस ने अपील की है कि कोई भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि दिखे तो तुरंत सूचना दें.