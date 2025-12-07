VIDEO: जमीन में तहखाना बनाकर छिपाकर रखा था अंग्रेजी शराब का जखीरा, शराबबंदी वाले बिहार के समस्तीपुर में चल रहा था नशे का कारोबार

Samastipur News: समस्तीपुर (Samastipur) में उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करों के अनोखे जुगाड़ का पर्दाफाश किया. तस्करों ने महंगी विदेशी शराब को छिपाने के लिए जमीन के भीतर एक गुप्त तहखाना (Secret Cellar) तैयार कर रखा था. इस छापेमारी में रॉयल स्टैग और रॉयल चैलेंज जैसी प्रीमियम ब्रांड की बड़ी खेप पकड़ी गई.कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के नीरपुर गांव में बनाए गए इस गुप्त तहखाने से पुलिस ने करीब 955 Litres विदेशी शराब जब्त की. विभिन्न प्रीमियम ब्रांड्स (Premium Brands) की यह शराब बेहद व्यवस्थित तरीके से गहरे कमरे में छिपाई गई थी.
हालांकि इतनी बड़ी मात्रा में शराब ज़ब्त होने के बाद भी मुख्य कारोबारी मौके से फरार बताया जा रहा है. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापे (Raids) कर रही है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:CID Constable Arrested in Liquor Smuggling: कच्छ में शराब तस्कर के साथ पकड़ी गई सीआईडी कांस्टेबल नीता चौधरी, पुलिस को की कुचलने की कोशिश
तहखाने में छिपाकर रखी है शराब
बिहार के समस्तीपुर जिले में शराब माफियाओं ने जमीन के नीचे शराब छुपाने का बनाया अनोखा जुगाड़. प्रशासन की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के नीरपुर वार्ड संख्या-1 में छापेमारी की. छापेमारी में प्रशासन की टीम ने 995 लीटर अवैध शराब जप्त की. जिनमें रॉयल स्टैग… pic.twitter.com/oY4jorK1W2
आधुनिक तरीके से छिपाई गई थी शराब
अधिकारियों के मुताबिक यह पूरा सेटअप बेहद सटीक तरीके से बनाया गया था.जमीन के नीचे की इस संरचना तक पहुंचने के लिए चतुराई से रास्ता तैयार किया गया था, ताकि किसी को शक न हो. अधिकारियों का कहना है कि यह पूरे इलाके में अब तक पकड़ी गई सबसे संगठित (Illegal Liquor Storage) में से एक है.
कार्रवाई हुई तेज
उत्पाद विभाग ने कारोबारी के खिलाफ एक्साइज एक्ट (Excise Act) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने आस-पास के इलाकों में छापेमारी और निगरानी बढ़ा दी है ताकि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जा सके.